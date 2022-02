CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! - “’MI RITIRO A 73 ANNI, COME JACK NICHOLSON’: CON UN POST L’ADDIO ALLE SCENE DI IVANO MARESCOTTI”, TITOLA IL “CORRIERE DI BOLOGNA”. NEL TESTO: “CLASSE 1946, NATO A BAGNACAVALLO, NELLA BASSA ROMAGNA”. DIREMMO PERTANTO CHE MARESCOTTI S’È RITIRATO GIÀ TRE ANNI FA, A SUA INSAPUTA - IL “CORRIERE DELLA SERA”: “LA FILIGRANA DI QUESTA MOSTRA, PERÒ, RIMANDA AD ALTRO. PER ESEMPIO A MARIA SAVORGNAN ED ELISABETTA QUERINI, CORTEGGIATE DAGLI”. PIUTTOSTO EVANESCENTI COME SPASIMANTI… - VIDEO

«Dopo le infinite polemiche che hanno accompagnato le vicende sportive del campione No vax Novak Djokovic, la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali si è espressa così riguardo la partecipazione del tennista serbo agli Internazionali di Roma», scrive Veronica Gentili nella sua rubrica del lunedì sul Fatto Quotidiano.

Si dimostra così perseverante nell’errore: poche settimane fa aveva citato «le perplessità riguardo l’ultimo decreto vaccinale». La locuzione prepositiva corretta è riguardo a, e non riguardo il, avendo come significato «in relazione a, per quanto si riferisce a».

L’italiese inaugurato da Alberto Simoni, corrispondente della Stampa da Washington, che di recente ha scritto «delle 80mila truppe statunitensi dislocate in Europa», dilaga oltreoceano.

Claudio Pagliara, corrispondente della Rai, in diretta da New York nel Tg1 delle 20, dice che «sono, secondo le ultime previsioni, 190.000 le truppe ammassate al confine, le truppe russe».

È appena il caso di ricordare agli illustri colleghi, traviati dal «mericano brucculino», che la definizione di truppa, nel Grande dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia, è «insieme di più unità di soldati di un esercito» e, al plurale, «insieme delle forze armate di uno Stato». Ci pare piuttosto improbabile che il pur nerboruto Vladimir Putin possa disporre di 190.000 eserciti.

Analisi di Mario Deaglio sulla Stampa: «Vi è carenza acuta non solo di muratori e di autotrasportatori ma anche di giovani creativi che usino bene le nuove tecnologie, che conoscano contabili e amministrative le tecniche». Anche carenza di redattori che ripassino gli articoli dei collaboratori.

Il coltissimo Mephisto Waltz palesa incertezza, e non è per la prima volta, quando usa la lingua del Bardo su Domenica, supplemento culturale del Sole 24 Ore. La sua rubrica, che tratta dell’agricoltura biodinamica bocciata dalla Camera, reca il titolo «Rolling in her grave», rivoltarsi nella tomba, frase idiomatica che in inglese ha il medesimo significato dell’italiano.

Ma il dettaglio – in cui si annida il diavolo, come Mephisto ben sa – è che si dice «turning in her grave» ovvero «rolling over in her grave». E non lo affermiamo noi, bensì Il Ragazzini 2021 («turn in his grave», far rivoltare qualcuno nella tomba) e anche l’Oxford English Dictionary. Qui siamo di nuovo, con tutta evidenza, al Porta Cicca inglisc.

Vittorio Sabadin ricorda sulla Stampa che «al funerale di Giorgio VI parteciparono tre regine inglesi: sua madre Mary, sua moglie Elizabeth e sua figlia Elisabetta» e che costoro «erano tutte vestite di nero, con un velo a coprire il viso, come donne talebane». Non esistono le donne talebane (verrebbe da dire che per i talebani non esistono proprio le donne).

Talebano deriva dalla parola talib, che in pashto significa studente. I talebani sono fondamentalisti islamici formatisi nelle scuole coraniche afghane e pakistane. Mai viste femmine accanto ai maschi nelle madrasse.

L’espressione «donne talebane» presuppone un’etnia immaginaria. Inoltre Sabadin, che è nato nel 1950, dovrebbe sapere che in tutto il mondo cattolico e anglicano fino agli anni Sessanta le donne portavano il velo in chiesa (per non parlare del mondo ortodosso). Si trattava di un pizzo nero trasparente, non di un burqa. Nel funerale che egli cita, i volti delle tre donne della famiglia reale britannica erano perfettamente riconoscibili, come documentano le foto dell’epoca.

Roberta Scorranese sul Corriere della Sera: «La filigrana di questa mostra, però, rimanda ad altro. Per esempio a Maria Savorgnan ed Elisabetta Querini, corteggiate dagli». Piuttosto evanescenti come spasimanti.

Titolo dalla pagina Facebook della Repubblica: «Alessandro Nannini, tasse non pagate per oltre un milione: l’ex pilota Ferrari rischia il processo per bancarotta». Nannini non ha mai corso con la Ferrari: nel 1991 la casa di Maranello gli offrì un contratto, ma lui lo rifiutò. Peraltro Olivia Dabbene nel pezzo scrive che il fratello della cantante «fu pilota di successo per la Bennetton della seconda metà degli anni ’80». Una scuderia fantomatica.

«“Mi ritiro a 73 anni, come Jack Nicholson”: con un post l’addio alle scene di Ivano Marescotti», titola il Corriere di Bologna. Nel testo, Silvia Maria Dubois precisa: «Classe 1946, nato a Bagnacavallo, nella Bassa Romagna». Diremmo pertanto che Marescotti s’è ritirato già tre anni fa, a sua insaputa.

Dall’editoriale del direttore della Gazzetta di Mantova, Enrico Grazioli, in prima pagina: «E sentirsi giudicati da qualcosa o qualcuno che non ha avuto cura di come durante la pandemia veniva avanzando il processo di formazione che ora verrà processato stona, inquieta, disturba, scuote». Soprattutto disorienta: non ci abbiamo capito una mazza.

