“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi”

Rispondendo a un lettore di Repubblica, Corrado Augias cita una dichiarazione di «un altro grande papa, Pio IX, nell’anno stesso delle leggi razziali fasciste (1938)».

Pio IX nel 1938 era morto da 60 anni. Trattandosi in realtà di Pio XI, e non essendosi accorto dello svarione il redattore che ha messo in pagina il testo, Augias la prossima volta dovrà rivolgersi ai colleghi con la celebre invocazione fantozziana: «Mi si sono intrecciati i diti. Me li streccia?».

Stefano Lorenzetto

Qualcosa di simile è accaduto al titolista della Verità, che in un sommario ha trasformato Minsk, capitale della Bielorussia, in Minks. Fantozzi aiutali.

Incipit dell’intervista con Stéphane Lissner a firma di Alain Elkann sulla Stampa: «Il regista teatrale francese Stéphane Lissner è sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli, fondato nel 1737.

Per dieci anni è stato sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano, poi è stato direttore dell’Opera di Parigi e ora è sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli». Abbiamo capito: Stéphane Lissner è sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli.

Titolo dell’editoriale di Vittorio Feltri su Libero: «Se il Dio soldo ti condanna a essere disprezzato». Scritto così, è una bestemmia. Qui non si parla infatti dell’Ente Supremo («sempre con la lettera maiuscola», raccomandava il linguista Aldo Gabrielli), ma di una divinità pagana in senso figurato («sempre con iniziale minuscola»).

Sommario dalla Stampa: «Oggi farà l’ennesimo test: “Meglio che non ci penso, mi demoralizzo”». Negativo anche il test per il congiuntivo.

Carla Bernini, da poco vedova di Luca Nicolini, artefice del Festivaletteratura di Mantova, ha preso il posto del marito nel consiglio di amministrazione della Fondazione di Palazzo Te. La Gazzetta di Mantova ne dà notizia così: «Luca Nicolini era stato nominato nel 2018, quando l’associazione Centro internazionale d’arte e di cultura di palazzo Te fu trasformata in Fondazione. Il suo carico avrebbe dovuto durare cinque esercizi». Purtroppo il destino ci ha messo il carico da undici.

Dal Corriere del Trentino: «È morto a soli 25 anni, Walter Magnani, il giovane originario della val di Non che ha perso la vita mercoledì sera in un incidente in moto nel bresciano». L’uomo che morì due volte.

