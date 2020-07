CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! - VERONICA GENTILI DÀ I VOTI SUL "FATTO QUOTIDIANO". ECCONE UNO: «MA LA VERA STAR DELLA SETTIMANA È INDUBBIAMENTE ANGELA MERKEL, DALLE CAPACITÀ DI MEDIAZIONE DELLA QUALE DIPENDERÀ L’INTERA PARTITA SUL NEXT GENERATION EU». VOTO 4–. ALLA GENTILI. IN GRAMMATICA...

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi”

(http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

Alain Elkann intervista sulla Stampa lo stilista Christian Louboutin, famoso per le sue calzature con la suola rossa.

Il testo gronda di riferimenti alle «scarpe da collezione», alle scarpe «oggetti del desiderio», a «Roger Vivier, il più grande stilista di calzature», agli acquisti di scarpe dopo la pandemia. A un certo punto gli domanda: «È diverso progettare calzature per uomo o per donna?». Risponde Louboutin: «Se parliamo di scarpe sì». Chissà di che altro avranno parlato.

Veronica Gentili dà i voti sul Fatto Quotidiano. Eccone uno: «Ma la vera star della settimana è indubbiamente Angela Merkel, dalle capacità di mediazione della quale dipenderà l’intera partita sul Next Generation Eu». 4–. A Gentili. In grammatica.

Didascalia da Repubblica: «Carmine Mario Paciolla (secondo da destra verso sinistra)». In quel giornale vanno a sinistra anche quando non serve. (Senza contare che l’indicazione pleonastica è resa ancora più surreale dal fatto che solo una delle sei persone ritratte nella foto, cioè il Paciolla, è riconoscibile: tutti gli altri hanno i volti pixellati. Impossibile non distinguerlo).

Stefano Lorenzetto intervista sull’Arena l’ex agente dei divi Lele Mora e scrive che egli possedeva «un Falcon 5 da 10 posti». Impossibile: la Dassault aviation ha prodotto soltanto un Falcon 5X, subito abortito per problemi al motore Safran. In realtà si trattava di un Cessna.

Chi lo dice? Lorenzetto in un’intervista con lo stesso Mora, apparsa su Panorama nel 2012. Sull’Arena il manager delle star racconta che oggi si occupa dei Gente de Zona, i quali «hanno raggiunto 25 miliardi di visualizzazioni su Youtube».

Premesso che l’intervistatore confessa di non sapere chi siano, le visualizzazioni del loro brano “Bailando” risultano in realtà 2,8 miliardi. Credere ciecamente agli intervistati, mettendo fra virgolette anche le loro esagerazioni, oppure correggerli? Vasto problema.

Dal sito del Corriere della Sera: «Buckingham Palace lancia un distillato realizzato utilizzando 12 botaniche che crescono nei giardini del Palazzo». Chi avrà piantato i semi per far nascere le studiose nelle aiuole? E le poverette saranno messe a macerare in un infuso oppure portate a 100 gradi in un alambicco?

Dalla prima pagina del Tempo: «Euro-schiaffoni per Conte. Era meglio se stava a casa». Capisco che messe così le due righe del titolo pareggiavano alla perfezione, tuttavia, per rispetto del congiuntivo, era meglio se fosse stato a casa.

Incipit dell’editoriale sulla prima pagina di Avvenire, a firma di Maurizio Patriciello: «Può accadere che arrivi anche per te un momento in cui hai l’impressione di zappare l’acqua, dipingere il vento, faticare invano». È il momento di darsi all’ippica.

