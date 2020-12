CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI – “IL FATTO QUOTIDIANO” PARLA DEL “CARDINALE GEORGE PELL, EX PREFETTO DELLA SEGRETERIA PER L’ECONOMIA DEL VATICANO ASSOLTO DALLE ACCUSE DI ABUSI SESSUALI SU MINORI DOPO 404 GIORNI DI CARCERE”. LA PROLUNGATA ASTINENZA GIOCA BRUTTI SCHERZI? – TITOLO A TUTTA PAGINA SULL’OSSERVATORE ROMANO: “PAPA FRANCESCO IN IRAQ A MARZO 2021”. A MARZO 2020 PARE IMPROBABILE

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi”

Su Robinson, supplemento culturale della Repubblica, il regista e scrittore Nino Marino racconta un episodio che vide protagonisti Adolf Hitler ed Eva Braun nel loro rifugio sulle Alpi bavaresi: «Lui guardò Eva, che tacque.

Parve riflettere, poi fece autocritica e disse a Eva che per farsi perdonare gli avrebbe concesso un privilegio inaudito: poteva dargli un calcio nel sedere». Lo meriterebbe anche lo scrittore Marino per quel pronome maschile anziché femminile.

***

Dall’editoriale di prima pagina del direttore di Domani, Stefano Feltri: «Ma fermiamoci un secondo a chiederci come è possibile che un paese di persone tutto sommato razionali che ha perfino imparato a mettersi la mascherina in pubblico fa qualcosa di così assurdo come assediare i negozi per comprare regali che poi non potrà consegnare viste le restrizioni in vigore nei giorni di Natale». Diagnosi: congiuntivite acuta. Tralasciando la sintassi.

***

Sommario di un titolo sulla stessa prima pagina del Domani: «Era il 18 ottobre quando il premier Conte si rassegnava all’idea di dover introdurre qualche nuova restrizione, presentato come sacrificio temporaneo in vista della nuova normalità per le feste». Possiamo tirare un sospiro di sollievo: Conte è un sacrificio temporaneo.

***

«Il chinino è un albero originario del Perù, e dalla sua corteccia viene estratto il chinino», scrive Silvana De Mari sulla Verità, in un articolo sugli «antimalarici che ci salvano la vita da decenni» (così il titolo). Errore grossolano per un medico, quale è De Mari. Il chinino non è una pianta, bensì il solfato basico di chinina, un alcaloide ricavato dalle cortecce della china, nome popolare di varie specie vegetali della famiglia delle Rubiacee.

***

Il Fatto Quotidiano parla del «cardinale George Pell, ex prefetto della Segreteria per l’Economia del Vaticano assolto dalle accuse di abusi sessuali su minori dopo 404 giorni di carcere». La prolungata astinenza gioca brutti scherzi?

***

Finito in ospedale dopo essere stato colpito dal Covid-19, Luigi Accattoli, storico vaticanista del Corriere della Sera, ha tenuto sul proprio blog un diario della malattia, uno stralcio del quale è apparso sul quotidiano: «29 novembre. Sono ricoverato al San Giovanni.

Il pomeriggio sono arrivate le previste difficoltà di respiro e non è bastata la bombola di gas in casa. Forse domani potrò dire di più». È vero che anche l’ossigeno è un gas, ma scritta così dà l’impressione che sia stato un vero miracolo se poi ha potuto dire di più.

***

In un sottotitolo, La Verità afferma: «Il vice della Salute insiste a chiedere le dimissioni del segretario generale Giuseppe Ruocco, accusato di non aver aggiornato il piano pandemico. Ma in Europa a decidere del nostro futuro ci è andato lui».

Quindi, poiché il soggetto della prima frase è il viceministro della Salute, si deve dedurre che in Europa a decidere il nostro futuro è andato lui, non Ruocco. Cioè il contrario di quanto si legge nel titolo.

***

«A Milano il Natale illumina piazza Duomo: dall’albero del dono al cortometraggio di Bruno Bozzetto», scrive il sito della Repubblica. Sbagliato: gli autori del film sono Fabio Bozzetto e Diego Zucchi. Lo storico cartoonist di West and Soda non c’entra nulla.

***

Titolo a tutta pagina sull’Osservatore Romano: «Papa Francesco in Iraq a marzo 2021». A marzo 2020 pare improbabile.

***

Un titolo del Corriere della Sera sul vaccino contro il coronavirus è introdotto da un occhiello che contiene la seguente frase: «L’Ue: sarà gratis per i cittadini». Invece sarà a pagamento per i campagnoli?