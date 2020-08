CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! – TITOLO DAL FATTO QUOTIDIANO DEL 2 AGOSTO: «IL DITTATORE CONTE FA MENO DECRETI E FIDUCIE DI PRIMA». L’OCCHIELLO RECITA: «MACCHÈ AUTORITARIO». SI SCRIVE «MACCHÉ», ACCENTO ACUTO. VA’ A SPIEGARLO A UN GIORNALE CHE ABBONDA DI «PERCHÈ» ANZICHÉ «PERCHÉ». IN UN ALTRO TITOLO (10 AGOSTO) È RIUSCITO PERSINO A SCRIVERE «É UFFICIALE» ANZICHÉ «È UFFICIALE»….

Sul Fatto Quotidiano, nella sua rubrica “Ma mi faccia il piacere”, il direttore Marco Travaglio, alla voce “Senti chi pirla”, ha scritto: «“Chi di giudici ferisce, di giudici perisce” (Vittorio Feltri, Libero, 14.8). La virgola fra il soggetto e il verbo: e danno degli ignoranti agli altri».

Giustamente, Feltri gli ha replicato che non si vede dove sia l’errore. La forma usata dal direttore di Libero, fra l’altro, ha illustri precedenti, aggiungo io (ma non nel Vangelo, come tutti sono portati a credere).

«Chi d’una fromba e chi d’un arco armato, chi d’asta, chi di spada, al lito scende» (Ludovico Ariosto, “Orlando Furioso”, canto 11, 48). «Così talvolta avien che chi di spada cader non può, di tradimento cada» (Giovan Battista Marino, “Adone”, canto 11, 147). Ma l’aspetto più paradossale è che, due giorni prima dell’immotivata rampogna, Travaglio aveva mandato in edicola questo titolo: «La storia insegna. Catilina, Caligola e Nerone tentarono, di portare equità nel sistema politico della Città Eterna». Una virgola del tutto fuori luogo, segno che la storia non insegna un bel nulla.

In un articolo di Repubblica sul luogo di nascita del Buddha, questa viene collocata da Raimondo Bultrini «tra il 563 e il 620 avanti Cristo». Tutti dovrebbero invece sapere che le datazioni prima della nostra era scendono e non salgono. Occorreva dunque scrivere «tra il 620 e il 563» (a meno che il 620 non sia frutto dell’improvvida correzione di un 520 o di un 420 da parte di chi ha messo in pagina il servizio, trattandosi nel caso del Buddha di una cronologia ipotetica).

In un titolo La Verità parla del «modello Pomigliano», indicata come «la città natale di Di Maio». Sbagliato. Luigi Di Maio è nato ad Avellino (il 6 luglio 1986). Pomigliano d’Arco, dove l’attuale ministro degli Esteri è cresciuto, risulta la città di residenza della famiglia.

Alain Elkann intervista sulla Stampa il regista e scrittore israeliano Amos Gitai, che gli racconta del suo nuovo film “Laila ad Haifa”. Domanda: «Di cosa parla?». Risposta: «Lasci che glielo descriva». Il famoso dialogo fra sordi.

Sul Corriere della Sera, nella rubrica “La lente”, Alice Scaglioni presenta il «Festival Città Impresa, che da giovedì 10 a domenica 13 settembre torna a Vicenza». Quindici righe più avanti precisa che «nei tre giorni dell’evento interverranno oltre 120 relatori». Il quarto giorno si riposeranno? Lente appannata.

Titolo dal Fatto Quotidiano del 2 agosto: «Il dittatore Conte fa meno decreti e fiducie di prima». L’occhiello recita: «Macchè autoritario». Si scrive «macché», accento acuto. Va’ a spiegarlo a un giornale che abbonda di «perchè» anziché «perché» (Ferragosto, titolo in prima pagina: «La bimba e la suora che odia le adultere perchè sente le voci»). In un altro titolo (10 agosto) è riuscito persino a scrivere «É ufficiale» anziché «È ufficiale».

Gazzetta di Mantova_previsioni per il 20 agosto

Gazzetta di Mantova del 19 agosto. Previsioni meteo per giovedì 20 agosto: «Giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 1° C». Che frescazzo! (Nota per gli accaldati: la minima prevista dal Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare per il 20 agosto a Mantova sarà di 21 gradi, la massima di 31).

