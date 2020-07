CHE FA DI NOTTE LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI - SOMMARIO DALLA VERITÀ: «PAURA A OTRANTO. LUPO SELVATICO AZZANNA UNA BAMBINA NEL VILLAGGIO VACANZE». ESISTE ANCHE IL LUPO DOMESTICO? – PUBBLICITÀ DELLE POMPE FUNEBRI EXEQUIA DI ROMA: «C’È CHI BARA, E CHI NON BARA. FUNERALE COMPLETO E BARA IN OMAGGIO A € 1.250». LA FORZA DEL DESTINO CINICO E BARO: CONVIENE MORIRE.

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi”

(http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

vittorio feltri 7

Fabrizio Boschi sul Giornale scrive di Vittorio Feltri, che si è dimesso per protesta dall’Ordine dei giornalisti: «Direttore dell’Europeo prima e dell’Indipendente dopo, nel 1994 prende le redini de Il Giornale dopo l’abbandono di Montanelli. Nel 2000 fonda Libero, che dirige da allora».

Veramente fra il 2009 e il 2010 ha diretto per la seconda volta, e per più di un anno, Il Giornale. Se i cronisti del Giornale ignorano che cosa accade al Giornale, che ne sapranno di ciò che succede nel mondo?

SALLUSTI E FELTRI

(Nello stesso testo viene attribuita a Feltri la seguente frase: «Ho anche intenzione di querelare tutti quelli che mi hanno ingiustamente tentato di perseguitarmi». Escludo tassativamente che abbia potuto pronunciarla. Si è dimesso dall’Ordine dei giornalisti, non dalla lingua italiana).

maurizio belpietro direttore del quotidiano la verita (1)

Titolo dell’editoriale del direttore Maurizio Belpietro sulla Verità: «Un governo terminale tenuto in vita dall’avvocato maestro del rinvio». Spiega il sommario: «L’accesso al prestito del Meccanismo di stabilità è vincolato a una consultazione parlamentare che Conte evita debitamente».

La definizione dell’avverbio «debitamente» è «nel modo dovuto». Se ne deduce che evitare la consultazione parlamentare è un atto dovuto. Allora quale sarebbe la colpa del premier?

ARTICOLO DI REPUBBLICA SU HENRY KISSINGER

La Repubblica mette in prima pagina, a corredo di un articolo su Henry Kissinger, una foto dell’ex segretario di Stato americano. Posso sbagliarmi, ma non è lui per almeno quattro motivi:

1) Kissinger ha 97 anni; lo sconosciuto sicuramente molti di meno.

2) Kissinger ha la fronte tempestata di macchie senili; lo sconosciuto no.

3) Kissinger porta da molti anni gli stessi occhiali, interamente in resina; lo sconosciuto ne indossa un paio con il ponte metallico.

4) Kissinger ha la pappagorgia; lo sconosciuto no.

HENRY KISSINGER

Rettifica dalla Verità: «Per una grave svista, il “Caffè corretto” – evidentemente troppo – di Gustavo Bialetti attribuiva al Gruppo Gavio lo sgradevole incidente della richiesta di pedaggio non versato (84,30 euro) a un malcapitato guidatore coinvolto nel crollo del viadotto della A6 nel novembre 2019». Evidentemente poco corretto, semmai.

PUBBLICITA' POMPE FUNEBRI EXEQUIA

Incipit della rubrica “Malebolge” di Aldo Nove sulla prima pagina di Avvenire: «Da anni mi chiedo, pensando a chi appartiene alla mia generazione (ho da poco superato i cinquanta), quale fede essa possa avere o quale eventuale conversione potrebbe vivere – l’immagine, sarcastica e mesta, è che vorremmo scegliere il tipo di bagnoschiuma per il battesimo...». Sicuro di sentirsi bene?

Stefano Lorenzetto

Sommario dalla Verità: «Paura a Otranto. Lupo selvatico azzanna una bambina nel villaggio vacanze». Esiste anche il lupo domestico?

Pubblicità delle pompe funebri Exequia di Roma: «C’è chi bara, e chi non bara. Funerale completo e bara in omaggio a € 1.250». La forza del destino cinico e baro: conviene morire.