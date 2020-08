Il Doge in esclusiva per Dagospia

1. Che fine ha fatto il pompatissimo fidanzato cubano di Rocco Casalino? L'ingegnere del ''Grande Fratello'' lo ha fortemente incoraggiato a scomparire dai radar dei media per scivolare nel più totale oblio. Il portavoce del Presidente del consiglio vuole far dimenticare la sua controversa storia d'amore e di trading online con Jose Carlos Alvarez, sul cui passato peraltro si addensa il più fitto mistero.

Il neo disoccupato Jose sarebbe stato avvistato a Milano, zona Sesto Marelli, con alcuni storici amici suoi connazionali. Pare che adesso sia tornato seppur saltuariamente alla sua originaria occupazione. Quale?

2. Perché a Napoli ancora si continua a favoleggiare dei trasgressivi e segreti trascorsi sentimentali del fascinoso Presidente della Camera Roberto Fico? I pettegolezzi si riferiscono al periodo in cui lavorava come cameriere nell'hotel di un suo zio.

3. Potevano due celebrità del calibro di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non riservarci un colpo di scena in questa virulenta fine estate? Dopo litigi, tira e molla continui e addii definitivi la coppia più trucida del Just Cavalli di Porto Cervo sta per ricomporsi. Resta una domanda: perché Ignazio (ormai sosia ufficiale di Brumotti) non è ancora rientrato dal Portogallo?

4. Si mormora che Andrea Iannone, ex cognato di Ceci, abbia dovuto a malincuore rinunciare ad entrare nella casa del "GF Vip". Ma pare abbia una nuova passione: la fotografia. I suoi soggetti preferiti sono paesaggi naturistici, pardon, naturalistici. Alcune fortunate hanno potuto osservare da vicino la sua arte.

5. Oltre al (presunto!) flirt con Alessa Marcuzzi, quale altro scheletrone si nasconderebbe nella capientissima cabina armadio di Stefano De Martino? Intanto l'ex marito di Belen scalpita per affiancare Mara Venier nella prossima edizione di ''Domenica in''. A spingere l'ingresso del ballerino nel programma il suo solerte addetto stampa. Che è lo stesso della signora della domenica...

6. Ma cosa sta succedendo al nostro Mattew Renzie? Abbronzato, dimagrito, ben curato nel look, ringalluzzito e con l'occhio languido. Sembra proprio un pischello.

7. Tra la Brianza e le valli bergamasche si mormora con insistenza che la compassata e algida Maria Stella Gelmini in realtà sia un vulcano di passione.

8. Perché Teo Mammuccari di tanto in tanto affitta dei B&b a Milano per una sola notte per volta? Saranno forse riunioni di lavoro di buon mattino a costringerlo a questi pernottamenti mordi e fuggi?

9. Vi ricordate la Pupa Flo? Per chi non guarda la tv, parliamo della protagonista della ''Pupa e il secchione 2'', la sventolona rumena Florina Marincea. Pare sia diventata molto benestante grazie alla sua intensa attività di Pubbliche Relazioni tra Londra, Montecarlo e Dubai. Si mormora però che ben presto la rivedremo in un programma del Biscione.

10. Avvertite Carmelita D'Urso che mentre lei gira video in cui parla con i suoi orsi di peluche, in Mediaset stanno iniziando grandi manovre. Si sussurra che il prossimo anno la domenica pomeriggio potrebbe essere appaltata a qualcun altro…

11. A via Teulada si dice che un noto agente tv abbia lasciato la moglie perché si sarebbe follemente invaghito di Santino Fiorillo, la badante televisiva del pacato Pigi Diaco. Chi è?

12. Oltre al conduttore iper-dotato, quale altro notissimo volto tv si fa praticare con regolarità lo sbiancamento anale?

13. Cosa unisce, o meglio chi unisce Lapo Elkann a Mario Balotelli?

14. Chi è quella nota showgirl che ogni due per tre va in overdose di crack ma riesce sempre abilmente a tenere la notizia nascosta?

