CHE FINE HA FATTO GRILLO? DOMENICA ERA A LUCCA AL CONCERTO DI ERIC CLAPTON CON ZUCCHERO - IL RACCONTO DI SCANZI: “BEPPE MAO E’ ANCORA INARRIVABILE QUANDO LA BUTTA SUL CAZZEGGIO. ALAIN FRIEDMAN NON APPENA È ENTRATO NELLA VIP HOSPITALITY E HA VISTO GRILLO PER POCO NON HA VOMITATO DAL DISGUSTO. E BEPPE, CHE HA RISPOSTO DA PAR SUO, È ANCORA LÌ CHE RIDE PER QUELLA REAZIONE COSÌ INTRISA DI PORACCITUDINE MALMOSTOSA...” – VIDEO

Andrea Scanzi per il Fatto Quotidiano - Estratti

beppe grillo

Forse è stato il suo ultimo concerto in Italia, e forse no. Di sicuro è stato l’unico nel 2024 nel nostro Paese. Avendo dato l’addio ai live più o meno 8767 volte nella sua carriera, quello di domenica al Lucca Summer Festival – primo appuntamento della rassegna – resterà in ogni caso l’ennesima prova di talento di uno dei più grandi chitarristi di sempre.

Nato e poi morto e poi rinato chissà quante altre volte, Eric Clapton ha 79 anni ed è tuttora l’artista sublime – a tratti freddissimo, a tratti improvvisamente devastante e straziante – che è sempre stato.

A Lucca non ha fatto il suo migliore concerto (chi scrive lo ha visto dieci volte) e neanche il peggiore. Più di 16 mila spettatori paganti, 16 brani e poco più di un’ora e mezzo di musica (non molta, ma i concerti non si valutano un tanto al chilo).

scanzi zucchero beppe grillo

Resta da dire del pubblico, di tutte le età ma soprattutto over 60. C’era anche Zucchero, amico di lunga data di Clapton, e vedere un concerto accanto a lui è una fortuna rara perché ti fa notare cose che altrimenti non noteresti. C’era Beppe Grillo, innamorato fino al midollo del blues e ancora inarrivabile quando la butta sul cazzeggio e improvvisa battute irresistibili.

alan friedman

C’era la supermodella Elle Macpherson, fidanzata con Doyle Bramhall II (il chitarrista di Clapton). C’era Fabiola Sciabarrasi, moglie di Pino Daniele, che aveva portato a Eric (che si esibì con Daniele a Cava de’ Tirreni nel 2011) un plettro di Pino. E c’era pure Alain Friedman, che non appena è entrato nella Vip Hospitality e ha visto Grillo per poco non ha vomitato dal disgusto. E Grillo, che ha risposto da par suo, è ancora lì che ride per quella reazione così intrisa di poraccitudine malmostosa.

