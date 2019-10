CHE FINE HA FATTO RICHARD BENSON? - L’ARTISTA, MOLTO DIMAGRITO E SENZA DENTI, RIAPPARE CON UN NUOVO VIDEO PER RASSICURARE I FAN SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE - CON UN PARRUCCONE CORVINO E IL VISO DA STREGA, ANNUNCIA DI ESSERE “PIU’ VIVO CHE MAI” E DI ESSERE PRONTO A “FARE TANTI GRUPPI” - POI INIZIA A SCHITARRARE UNA NUOVA CANZONE ZUCCHEROSA, “SFUMATURE DEL CUORE” - VIDEO

Da https://www.radiorock.it

Dopo i problemi, economici e di salute, che lo avevano visto protagonista negli ultimi anni, Richard Benson è tornato a mostrarsi in video parlando direttamente ai suoi fan: “Sono più vivo che mai!”, dice l’artista ed ex conduttore televisivo imbracciando nuovamente una chitarra. Solo tre anni fa, nel 2016, Benson aveva lanciato un accorato appello tramite Repubblica TV rivelando di essere in bancarotta e, non meno, gravemente malato. Ai suoi seguaci l’artista chiedeva un contributo per il pagamento delle spese mediche e – sempre nello stesso videomessaggio – (non è dato sapere quanto seriamente) a Berlusconi una “casetta”.

