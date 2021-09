CHE FINE HA FATTO TOKYO DI “LA CASA DI CARTA”? – I FAN DELLA SERIE CULT DI NETFLIX SONO RIMASTI CHOCCATI DAL PIROTECNINCO FINALE DELLA PRIMA PARTE DELLA QUINTA STAGIONE – SULLA BOCCA DI TUTTI I FANATICI C’È TOKYO, LA PIÙ AMATA (E LA PIÙ BONA) TRA LE COMPONENTI DELLA BANDA – SUI SOCIAL SPUNTANO MOLTE TEORIE SULLE SUE SORTI - ATTENZIONE! SPOILER!

tokyo la casa di carta

La Casa di Carta 5 è sulla bocca di tutti. Dopo il pirotecnico finale della prima parte dell'ultima stagione tutti i fan, dopo essere rimasti senza fiato, si dividono sui social tra chi è entusiasta e chi nutre qualche dubbio sulla piega presa dalla serie. Al centro delle discussioni c'è sempre lei: Tokyo, la più amata tre le compenenti della banda.

tokyo la casa di carta

Nell'ultima puntata della prima parte di questo finale Tokyo, rimasta gravemente ferita dai cecchini appostati sul palazzo davanti alla Banca di Spagna, non potendo più muoversi, si sacrifica per i compagni, rimanendo solo ad affrontare la squadra speciale mandata dall'esercito nella Banca. Negli ultimi minuti si vede chiaramente Tokyo essere crivellata di colpi da Gandia e compagni, e poi farsi esplodere per eliminare i nemici intorno al suo corpo quasi esanime.

casa di carta 5 7

L'addio a Tokyo ha lasciato tutti con l'amaro in bocca. Ma alcuni fan della serie non ci stanno. E sul web si alternano mille ipotesi che hanno una domanda in comune. Ma Tokyo è davvero morta?

Secondo alcuni fan e secondo alcune teorie rintracciate in alcuni forum non sarebbe così. Secondo alcuni - insomma - Tokyo sarebbe viva.

casa di carta 5 13

Tra le ipotesti, alcune molto fantasiose, che sostengono che Tokyo sia ancora viva quella più credibile sostiente che la morte dell'eroina della banda e tutto lo scontro a fuoco con la squadra speciale dell'esercito sia solo il frutto di un'allucinazione di Stoccolma che, dopo aver sparato ad Arturito, in preda a mille sensi di colpa, si è iniettata della droga in vena. E in effetti che Stoccolma avesse fatto uso di sostanze stupefacenti e fosse in preda a continue allucinazioni è stato ben visibile per tutta l'ultima puntata.

