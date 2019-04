CHE MERAVIGLIA ‘STO CACAO MERAVIGLIAO – PAOLA CORTELLESI IN DUETTO CON CALCUTTA TORNA A CANTARE DA CATTELAN IL BRANO-TORMENTONE DELLA TRASMISSIONE DI ARBORE “INDIETRO TUTTA” – L’ATTRICE, APPENA 13ENNE CANTAVA IN PLAYBACK LA VERSIONE ORIGINALE DELLA CANZONE SCRITTA DA RENZO ARBORE E CLAUDIO MATTONE – VIDEO

Da repubblica.it

cortellesi

Paola Cortellesi e Calcutta sono stati ospiti di Alessandro Cattelan nel suo show 'E poi c'è Cattelan', in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno. Calcutta è arrivato al pianoforte e ha cantato 'Cacao Meravigliao', tormentone simbolo della televisione italiana degli anni Ottanta, insieme a Paola Cortellesi. L'attrice, appena tredicenne, cantava in playback la versione originale della canzone scritta da Renzo Arbore e Claudio Mattone.

CORTELLESI

Da skytg24.it

cortellesi calcutta cattelan

L'attrice torna a cantare il brano diventato celebre nella trasmissione "Indietro tutta!". Ad accompagnarla il cantautore di Latina: i due sono stati ospiti della terza puntata del programma condotto da Alessandro Cattelan, in onda giovedì alle 21.15 su Sky Uno

Paola Cortellesi torna a cantare Cacao Meravigliao, il leggendario brano che l’attrice romana, all'epoca tredicenne, eseguiva per pubblicizzare uno sponsor immaginario della trasmissione televisiva di Renzo Arbore “Indietro tutta!”. Ad accompagnarla, nell’inedita versione, il cantautore Calcutta: un divertente duetto - di cui pubblichiamo la clip - che è andato in onda ieri sera, giovedì 25 aprile, nel terzo appuntamento di "E poi c'è Cattelan" (EPCC), il late night show di Sky condotto da Alessandro Cattelan, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno. Ospiti della serata, per l'appunto, Paola Cortellesi e Calcutta.

calcutta cortellesi

L’esibizione di Cortellesi e Calcutta

Nel filmato, la simpatica performance di Calcutta, impegnato per l’occasione al pianoforte, e di Paola Cortellesi, che compare in scena a metà del brano. Alla fine dell’esibizione spazio anche per Alessandro Cattelan, che si presenta con una sciarpa con scritto “Cacao Meravigliao”.

cortellesi paola cortellesi ph adolfo franzo' paola cortellesi milani

indietro tutta copia indietro tutta paola cortellesi calcutta

renzo arbore nino frassica