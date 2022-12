CHE MIGRANTE CHE FA! – NELLA SUA RUBRICA SU “OGGI”, FABIO FAZIO RACCONTA CHE, MENTRE CAMMINAVA PER STRADA, UN SIGNORE GLI HA URLATO: “PORTATELI A CASA TUA I MIGRANTI!” – IL CONDUTTORE HA COLTO L’OCCASIONE AL VOLO PER INFLIGGERCI UN PIPPOTTO SULL'ACCOGLIENZA: “VORREI DIRE A QUEL SIGNORE CHE CHIAMEREMO CON UN NOME DI FANTASIA, GIANPIRLA, CHE LA MIA CASA COSÌ COME LA SUA È LA STESSA. È L’ITALIA…”

"Non so chi fosse. Un signore in auto allo scattare del semaforo mentre io invece aspettavo il verde per attraversare la strada, si è sentito in obbligo di gridarmi con malcelata veemenza: 'Portateli a casa tua i migranti!'": uno sfogo durissimo quello a cui Fabio Fazio si è lasciato andare nella sua rubrica sul settimanale Oggi. "Era un po’ che non succedeva - ha proseguito il conduttore di Che tempo che fa -. ‘Portateli a casa tua‘ è complementare al più abusato ‘aiutiamoli a casa loro‘ che ormai è diventato quasi un luogo comune".

Fazio, poi, ha fatto una riflessione: "Vorrei dire a quel signore che chiameremo con un nome di fantasia, Gianpirla, che la mia casa così come la sua è assolutamente la stessa. È l’Italia. Gianpirla si deve rassegnare: siamo vicini di casa. I cittadini possono giustamente definire ‘casa’ il proprio Paese e devono sentirsi legittimamente nella posizione di poterne disporre sentendola propria. La casa è il luogo nel quale custodiamo i nostri principi morali, in cui cresciamo, in cui costruiamo felicità e armonia”.

Continuando a parlare di immigrazione, il giornalista ha aggiunto: "Considerarla un fatto privato da risolvere all’interno del proprio appartamento o, per meglio dire, da tenere fuori dal proprio appartamento, è semplicemente senza senso e senza buonsenso. Come era prevedibile di fronte a problemi contingenti di difficile soluzione, si cercano argomenti identitari attorno ai quali raccogliere consenso. Non importa a quale prezzo, con quali mezzi e con quale linguaggio".

