CHE PAPA-RAI! – VENERDÌ, ORE 14, SU RAIUNO, IL PROGRAMMA “A SUA IMMAGINE” CONDOTTO DA LORENZA BIANCHETTI SCODELLA UNA ’’INTERVISTA ESCLUSIVA’’ A BERGOGLIO. COSI’, CON LA COMPLICITÀ DEL PAPA E CON IL “COORDINAMENTO'' DI DON MARCO POZZA, LA BIANCHETTI “BRUCIA” LO SPECIALE DI PASQUA DI RAIUNO TARGATO RUFFINI-BRUNELLI-TORNIELLI (QUELLO REGISTRATO LO SCORSO NOVEMBRE/DICEMBRE IN 3 PUNTATE CHE VIENE RINFRESCATO DALLA PARTECIPAZIONE DI ROBERTO BENIGNI)

DAGOREPORT

Il dicastero ombra della comunicazione vaticana è attivo più che mai e ancora una volta ha incassato l’ennesima intervista televisiva del Papa, “coordinata” (come recita un comunicato Rai) da don Marco Pozza, il “prefetto ombra” del dicastero.

Come già successo in passato anche con altri programmi (dal bis del Tg5 con il vaticanista Fabio Marchese Ragona a “Che Tempo Che fa” con Fabio Fazio), Bergoglio ha bypassato in pieno il Dicastero della Comunicazione, organizzandosi direttamente con gli intervistatori, in questo caso con la mediazione del cappellano del carcere di Padova che, dopo un periodo di “assenza” pubblica dalle scene di Santa Marta, torna con questo speciale del venerdì santo di Raiuno, proprio come due anni fa, quando il Papa telefonò in diretta alla Bianchetti che ospitava in studio don Pozza.

lorena bianchetti papa francesco

In Rai pare che si sia già scatenato un temporale perché l’intervista anticipa di due giorni (e di fatto lo brucia) lo speciale della sera di Pasqua che andrà in onda su Raiuno con Papa Francesco, organizzato questa volta dal Dicastero della Comunicazione (Ruffini e Tornielli) con il contributo di Lucio Brunelli, che dopo aver sperato nella direzione di ‘’Avvenire’’ è tornato a leccarsi le ferite chiedendo al Papa un aiuto con questo speciale.

Peraltro, a quanto pare, Il Pontefice, che aveva registrato con Brunelli e Tornielli lo speciale nel mese di novembre 2021, non era al corrente che la messa in onda sarebbe stata proprio a Pasqua, dando così il via libera a Pozza per lo speciale del Venerdì Santo.

