RICAVI NETTI? MEGLIO I RICAVI NETFLIX! - IL GIGANTE DELLO STREAMING HA 1,4 MILIONI DI CLIENTI IN ITALIA MA NON CI PAGA MANCO UN CENTESIMO DI TASSE: TANTO CHE I PM HANNO DOVUTO APRIRE UN FASCICOLO CONTRO IGNOTI PERCHÉ NETFLIX NON HA MANCO UN USCIERE NEL NOSTRO PAESE. È TUTTO IN OLANDA, SEMPRE A PROPOSITO DELLA CARA UNIONE EUROPEA CHE PERMETTE L'ESISTENZA DI PARADISI FISCALI CHE FOTTONO GLI ALTRI PAESI MEMBRI - PERÒ L'AZIENDA USA PARECCHI SERVER, E QUELLI FARANNO DA GRIMALDELLO LEGALE PER FARGLI TIRARE FUORI UN PO' DI EURO