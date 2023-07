CHE PULCIARO ‘STO RUSSELL CROWE – PROSEGUONO LE VACANZE ROMANE DI RUSSEL CROWE CHE SCORRAZZA IN MONOPATTINO A VILLA BORGHESE: “INGRESSO GRATUITO, BELLISSIMO POSTO” - IL DIVO HOLLYWOODIANO, CHE I GLADIATORI SE LI E’ MANGIATI CON TUTTE LE LEGIONI, E’ AMBASCIATORE DELLA CITTÀ ETERNA PER L’EXPO 2030 (E DELLE TRATTORIE ROMANE AD HONOREM) – VIDEO

Da video.corriere.it

Manca poco che Russell Crowe fissi la sua residenza a Roma. L'attore hollywoodiano che un paio di giorni fa si era filmato mentre giocava a tennis in un circolo della Capitale, non ne vuole sapere di abbandonare la Città Eterna. Nell'ultimo video postato sul suo profilo Twitter, il Gladiatore - nominato lo scorso anno ambasciatore di Roma nel mondo dal sindaco Roberto Gualtieri - scorrazza in monopattino tra i viali di Villa Borghese. Per l'occasione, si cimenta anche con la lingua italiana, anche se il risultato è un po' un mix con lo spagnolo come gli fanno notare i suoi follower.

Il divo si rivolge, dunque, ai suoi quasi tre milioni di seguaci sponsorizzando la bellezza del parco: «Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono qui a Villa Borghese, un bel posto. Se venite a Roma chiunque può venire qui, l'ingresso è gratuito. È possibile fare un giro, vedere le statue e visitare gli edifici. Perfetto». (Maria Rosa Pavia)

