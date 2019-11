DA CHE PULPITO, ANZI, DA CHE TAPIS ROULANT? - IL SITO ''DAVIDE MAGGIO'' PUNZECCHIA GILETTI: ''BACCHETTA LA D'URSO PER COME FA GIORNALISMO IN TV, INVITANDO TONY COLOMBO E LA MOGLIE TINA NONOSTANTE LE OMBRE SUI LORO RAPPORTI CON CRIMINALI NAPOLETANI. MA È LO STESSO GILETTI CHE MANDAVA CORONA NEL BOSCO DI ROGOREDO E SI FACEVA FOTOGRAFARE CON LE MAGLIETTE DI AGOSTINO IACOVO, MANAGER SIA DI CORONA CHE TONY COLOMBO E IMPUTATO PER RICICLAGGIO?''

1. MASSIMO GILETTI BACCHETTA LA D’URSO MA FORSE DIMENTICA QUALCOSA…

Marco Leardi per www.davidemaggio.it

“Attenzione, bisogna essere molto cauti quando si fanno determinate cose“. Così sentenziava Massimo Giletti domenica sera, riferendosi al racconto televisivo del matrimonio di Tony Colombo e bacchettando Barbara D’Urso. Mentre distribuiva patenti sulla corretta informazione, tuttavia, il conduttore dimenticava forse di essere finito lui stesso a sfiorare inavvertitamente quel campo minato di cui si stava facendo segnalatore.

Nell’inchiesta di Fanpage.it portata all’attenzione dal conduttore di La7, infatti, spunta anche il nome di Agostino Iacovo, 40enne di Cetraro (Cosenza), noto per essere a capo della Genesis Group, società che ha curato il management di Tony Colombo e Fabrizio Corona.

Il soggetto in questione, come riporta la testata online diretta da Francesco Piccinini, è stato condannato in primo grado (ma poi assolto in Secondo grado e Cassazione) per associazione a delinquere, riciclaggio e condannato in via definitiva per reati di percosse, minaccia grave e reati di calunnia. Attualmente è anche imputato, insieme ad altre 15 persone, per false fatturazioni in una maxi inchiesta della Procura di Paola denominata Camaleonte, per aver costruito un castello di 14 società intestato a prestanome con cui riciclava denaro.

Ci domandiamo se Massimo Giletti lo avesse mai sentito nominare, ma sembra difficile escluderlo a priori, visto che Iacovo – oltre che agente di Tony Colombo – era manager di Fabrizio Corona, il quale fu più volte ospite di Non è L’Arena. Il conduttore però non si faceva scrupoli ad ospitare il ‘re dei Paparazzi’, che con Iacovo era in stretti contatti e che, su La7, fu anche assurto al ruolo di inviato speciale per un reportage nel Boschetto della droga di Rogoredo.

Forse il giornalista riccioluto ha peccato di ingenuità? Forse non sapeva? Restiamo in attesa di sue delucidazioni. Sicuramente, in un’altra occasione, avrebbe potuto evitare di farsi ritrarre assieme a Corona con indosso una maglietta del brand di cui Iacovo – assieme a Fabrizio – è stato socio. Perché, come giustamente ha spiegato lui stesso ieri su La7, l’immagine ha un suo potere di legittimazione e veicola dei messaggi. Talvolta sbagliati o addirittura pericolosi.

2. CASO TONY COLOMBO, GILETTI BACCHETTA (ANCORA) LA D’URSO: «A CHE GIOCO GIOCA QUESTA TELEVISIONE?»

Camorra e showbiz. Massimo Giletti se n’è occupato ieri sera su La7, approfondendo gli aspetti più controversi del matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, ucciso per una faida. Nell’occasione, il conduttore ha criticato quelle trasmissioni che hanno raccontato le nozze solo come un evento folkloristico, rischiando così di lanciare messaggi pericolosi: implicito, ma piuttosto intuibile, il riferimento a Barbara D’Urso, che proprio la settimana scorsa aveva ospitato i due sposi in prima serata su Canale5.

Appoggiandosi ai contenuti del reportage di Fanpage.it intitolato Camorra Entertainment, Giletti ha evidenziato una verità ben diversa da quella raccontata sinora dai due coniugi. Secondo l’inchiesta giornalistica, Tony Colombo avrebbe conosciuto il boss Marino, che gli avrebbe prestato 8 mila euro. Da lì, il cantante sarebbe diventato una sorta di menestrello di famiglia. Su La7 sono stati approfonditi anche i risvolti mediatici del matrimonio tra Tina e Tony e, al riguardo, Giletti ha attaccato:

“Attenzione, bisogna essere molto cauti quando si fanno determinate cose. Un passaggio televisivo di un certo tipo accredita e non non possiamo accreditare queste situazioni“.

“Come mai siamo sempre e solo noi a raccontare chi erano i Marino? Io mi piglio le critiche, gli attacchi personali, però sinceramente è curioso che su questa vicenda tutti giochino alla principessa e alla coroncina, però alla fine la verità è ben altra (…) Non è possibile che siamo dei servi passivi o furbi. La nostra responsabilità è enorme, soprattutto quando parliamo a un pubblico che non ha la capacità di sapere di chi si sta parlando. Non tutti sanno chi è Tony Colombo o chi è Tina Rispoli. Ma a che gioco gioca questa televisione?“

Implicita, ma piuttosto evidente, l’allusione al racconto offerto da Barbara D’Urso, che aveva accolto Tina e Tony nel suo studio come principali ospiti. Va precisato che, la settimana scorsa, la conduttrice Mediaset aveva chiesto conto a Colombo delle gravi informazioni portate alla luce da Fanpage.it e che questi si era difeso negando una sua vicinanza alla Camorra. I risvolti dell’inchiesta giornalistica, tuttavia, non erano stati approfonditi nello specifico, come effettuato meritoriamente La7.

Non è la prima volta che Giletti bacchetta (in)direttamente la collega di Canale5. Nella puntata del 20 ottobre scorso, il conduttore si era lamentato per lo sfruttamento del caso Prati da parte di alcuni programmi sotto testata. Peccato che egli stesso fosse tornato ad occuparsi della vicenda proprio in un momento in cui non se ne avvertiva la necessità.

Allo stesso modo, in questo caso, apprezziamo la scelta del conduttore di approfondire gli aspetti più controversi del matrimonio Colombo, puntando così sull’informazione e non sull’intrattenimento. Giletti ha fatto il suo dovere e gliene diamo atto. Troviamo però fuori luogo il suo vizio di dispensare, ormai a cadenza settimanale, lezioni e patenti sulle corrette modalità di fare tv.

