Da “VG. La voce dei giornalisti”

Un post pubblicato su Facebook dal giornalista Paolo Ermini è quasi passato inosservato. Ma chi conosce bene la storia del “Corriere della Sera” sa chi è l’ex vice direttore del quotidiano di via Solferino ai tempi di Paolo Mieli e Ferruccio De Bortoli. Il suo intervento sui social secondo noi è importante ed è una critica precisa e pungente nei riguardi del Corriere e del suo editore. Scrive Ermini: “Dopo averlo ignorato per molti anni, il Corriere della Sera ha ricominciato a dare grande spazio al Palio di Siena. Chissà perché…”.

Ermini lo sa benissimo: perchè il palio da quest’anno non è più della Rai ed è stato trasmesso da La7 di Cairo che, guarda caso, è anche l’editore del Corriere. Quando si dice: quanto è grande il potere di un direttore o di un vice direttore di un giornale. Ermini, ex potente di turno, lo sa benissimo. O no?

2 - MARIA NOVELLA ERMINI, FIJA DEL CONDIRETTORE DEL CORRIERE

Da www.finanzaonline.com

Ecco come Renzi si ingrazia i media: assunta in Comune la figlia del direttore del Corriere Fiorentino

Di Riccardo Ghezzi - 28 luglio 2012 - # - 9 commenti

Il sindaco di Firenze Matteo Renzi ha sempre avuto nei media, soprattutto locali, dei grandi alleati. Lo scorso 30 giugno, pubblicando alcune delle fatture che dimostrano come “il rottamatore” abbia fatto spendere 20 milioni di euro alla provincia di Firenze quando ne era presidente, abbiamo parlato di Florence Multimedia, società partecipata al 100% dalla provincia di Firenze e quindi controllate direttamente da Renzi in persona dopo aver smantellato l’ufficio stampa non sufficientemente idoneo a valorizzarne l’immagine. Florence Multimedia diventa infatti operativa nel 2006, nel 2007 le viene affidato anche l’ufficio stampa della provincia.

Nel solo anno 2008 la provincia di Firenze bonifica le casse di Florence Multimedia con ben 4 milioni 387mila 453 euro, di fatto per diventare negli anni lo strumento di propaganda personale di Matteo Renzi, nonché il metodo per ingraziarsi giornali e tv locali: gran parte dei milioni di euro finiscono nelle casse delle concessionarie di pubblicità dei giornali.

Come abbiamo già scritto, la Corte dei Conti sta indagando su questo. Ma c’è di più: in Florence Multimedia lavorava anche Maria Novella Ermini, ossia la figlia di Paolo Ermini, direttore del Corriere Fiorentino.

RENZI E IL DOCUMENTARIO FIRENZE

Dopo essere stata assunta in Florence Multimedia, società partecipata dalla provincia quando Renzi ne era presidente, Maria Novella Ermini è entrata nell’ufficio del gabinetto del sindaco di Firenze dopo che il “rottamatore” è diventato primo cittadino della città di Firenze.

Un rapporto di grande fedeltà, ricambiato da articoli accomodanti su Renzi da parte del Corriere Fiorentino, l’edizione del Corriere della Sera nella città del giglio: insomma, l’organo di informazione locale più influente.

Il provvedimento dirigenziale che comunica l’assunzione di Maria Novella Ermini in qualità di componente dell’ufficio del gabinetto del sindaco è il numero 07543 del 2009, esecutivo dal 14 luglio 2009, avente come oggetto “Assunzione componenti Segreteria Sindaco e componenti Ufficio di Gabinetto”.

Lo stesso giorno, il consigliere comunale del Pdl Giovanni Donzelli ha presentato la seguente interrogazione

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 2009/07543 “Uffici di supporto organo direzione Politica – Assunzione componenti Segreteria Sindaco e componenti Ufficio di Gabinetto”;

PRESO ATTO che nell’elenco del personale assunte a tempo determinato presso l’ufficio di Gabinetto del Sindaco figura il nome di Maria Novella Ermini.

Interroga il Sindaco per sapere

con quali criteri la signora Ermini è stata selezionata

se è un caso di omonimia o se suddetta persona ha qualche legame di parentela con il direttore del Corriere Fiorentino e, in caso affermativo, se il legame di parentela ha influenzato tale scelta.

Scontata la risposta di Lucia De Siervo, capo dell’ufficio di gabinetto del sindaco:

Maria Novella Ermini, come le altre dipendenti che fanno parte della Segreteria e dell’Ufficio di Gabinetto del sindaco, è stata scelta in base al percorso di studi e all’esperienza professionale maturata, seguendo le procedure di legge

Non si fa riferimento alla parentela tra Maria Novella e Paolo Ermini, ma la prima è figlia del secondo. Lo stesso Paolo Ermini, direttore del Corriere Fiorentino, ha pensato fosse il caso di prendere le distanze commentando di non volersi occupare del lavoro di sua figlia, intanto le interviste-marchette del Corriere Fiorentino a Matteo Renzi sono continuate e persino aumentate, anche a cura di Paolo Ermini in persona.

Cosa non si fa per apparire un po’ di più sulle pagine del principale quotidiano locale. Anche assumere la figlia del direttore nell’ufficio del gabinetto del Comune, dopo averla già assunta in Florence Multimedia in cambio di articoli-sponsor su “Otto e mezzo”, il mensile della provincia di Firenze, come questo sulla “Scuola d’estate” e sul “fenomenale lavoro della provincia per dare un banco a tutti i bambini”.

