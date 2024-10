marialuisa jacobelli stadio san siro betsson 2

Giuseppe Candela per Dagospia

FRANCESCO TOTTI E IL FLIRT CON MARIALUISA JACOBELLI: CHE RUOLO HA LA SOCIETA' DI SCOMMESSE BETSSON?

Ambassador non porta pena. Le foto esclusive e la conferma al settimanale Gente, la consegna del tapiro a entrambi, la fuga a Miami con Noemi Bocchi, la frecciatina di Ilary Blasi.

Fa discutere il presunto flirt tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli, la giornalista (che non scrive) e influencer.

Chi ha vinto e chi ha perso? Se l'incontro tra le due "anime" sembra verosimile, lei è da tempo al centro del gossip e lui ha fama di traditore seriale (chiedere alla fu Capitana), un vincitore c'è e ha scommesso bene: Betsson. Si tratta di una nota società svedese che si occupa di scommesse e gioco online.

Betsson Sport è sbarcata in Italia e ha come brand ambassador il Pupone. Proprio a Betsson Sport, l'ex capitano della Roma ha annunciato il sogno di tornare in campo, svelando l'interesse di squadre di serie A.

Una notizia rilanciata da tutte le testate che ha regalato visibilità alla piattaforma lunedì 21 ottobre. Due giorni dopo, il 23 ottobre, l'annuncio di "Gente": le immagini e la conferma di Marialuisa Jacobelli.

Domenica 27 ottobre Betsson si gode una nuova vetrina, questa volta sui social di Jacobelli.

La giornalista è allo stadio San Siro per assistere al big match Inter-Juventus, è ospite di Betsson Sport, nuovo official main partner della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Jacobelli tagga la piattaforma in ben tre stories, viste dai suoi oltre 4 milioni di follower. Se ambassador non porta pene, pardon pena, conta fino a un certo punto. Certamente porta pubblicità.

BELVE, ARRIVANO FABIO VOLO E PIERO MARRAZZO

Il ritorno è fissato su Rai2 per martedì 19 novembre. Il programma cult condotto da Francesca Fagnani avrà il compito di accendere una rete in forte difficoltà dal punto di vista auditel.

Tra le "Belve" che si sottoporranno alle sue domande ci sarà anche Fabio Volo, molto probabile anche la partecipazione dell'ex governatore della Regione Lazio Piero Marrazzo.

GRANDE FRATELLO, DA TEMPTATION ISLAND ARRIVA ALFONDO D'APICE. L'EX FIDANZATA FEDERICA È TRA I CONCORRENTI

Alfonso Signorini gioca la carta Temptation Island. Nella casa più spiata d'Italia lunedì scorso ha fatto il suo ingresso Federica Petagna, la ragazza ha partecipato al docureality prodotto da Fascino con il fidanzato Alfonso D'Apice.

La coppia ha interrotto al falò il viaggio nei sentimenti ma il reality di Canale 5 li riporterà sotto lo stesso tetto. Alfonso parteciperà al Grande Fratello in qualità di concorrente.

REAZIONE A CATENA, I PROVINI PER IL NUOVO CONDUTTORE: ECCO I NOMI

Qualche giorno fa abbiamo raccontato del futuro ormai segnato di Pino Insegno. I bassi ascolti di "Reazione a Catena" hanno costretto l'azienda a valutare nuovi nomi per la prossima edizione.

Avevamo accennato quattro nomi: Flavio Montrucchio, Gabriele Corsi, Alessandro Greco e Massimiliano Ossini.

Facciamo un passo avanti svelando che si sono tenuti devi veri e propri provini. A cui non hanno partecipato Corsi e Greco (forse in virtù della maggiore esperienza nel settore game) ma hanno mostrato le proprie doti cinque volti: Flavio Montrucchio, Massimiliano Ossini, Carolina Rey, Rossella Brescia e Angela Rafanelli.

PIERLUIGI DIACO SCATENATO: SCALPITA E METTE NEL MIRINO IL PRIMO POMERIGGIO DI RAI1

Pierluigi Diaco, stimato a destra e legato da una storica amicizia alla Premier Meloni, non si ferma più. Il discusso giornalista conduce il programma geriatrico "Bella Mà" che sbarcherà nuovamente in prima serata con due speciali natalizi in onda su Rai2 e su Rai1 condurrà uno speciale Telethon.

Andrà in onda su Rai1 con la volontà di restarci, sono già iniziate le manovre per la prossima stagione. I bassi ascolti de "La volta buona" con Caterina Balivo difficilmente porteranno a una terza edizione della trasmissione, come svelato da Alberto Dandolo su "Oggi" per quella fascia circola con insistenza il nome di Nunzia De Girolamo ma sta scalando posizioni proprio Diaco, ripetiamo in clamorosa ascesa.

"Quest'anno non ce l'ha fatta ma l'anno prossimo riuscirà ad andare su Rai1", assicurano fonti beninformate. E nel mirino c'è proprio il primo pomeriggio di Rai1.

CRISTINA D'AVENA E LO SHOW MANCATO (PER ORA) SU RAI1

Si lavorava in silenzio da qualche tempo ma il progetto è stato fermato nei giorni scorsi. Forse rinviato a tempi migliori. Stiamo parlando di uno show televisivo con Cristina D'Avena. Due puntate nel venerdì sera di Rai con la produzione di Ballandi. Aveva fatto discutere la partecipazione di D'Avena alla festa per il decennale di Fratelli d'Italia nel 2022. Lo show vedrà la luce?

INDOVINELLI

1) Il giornalista Mediaset, molto noto e con un ruolo di punta, appare sempre più insofferente. Non si sente più al centro del progetto e ipotizza una rottura nei prossimi mesi. Di chi si tratta?

2) L'ex concorrente di "Amici" ha un problema con la sua età. Chiede a tutti i giornalisti, attraverso il suo ufficio stampa, di non indicare la sua data di nascita negli articoli. Di chi si tratta?

3) Ha partecipato a "Uomini e Donne", qualche reality e ha una "carriera" di influencer avviata. Sogna di condurre un programma sulle reti Rai e ha espresso il suo desiderio a un uomo di punta della Lega. La spunterà?

