CHE SCOCCA! LA RICONOSCETE? NATA A MILANO DA MAMMA INGLESE E PADRE ITALIANO E CRESCIUTA IN UMBRIA, LA 30ENNE A 8 ANNI ERA GIÀ SOPRA I KART. DA QUALCHE ANNO E’ CONDUTTRICE TV ED È LEGATA SENTIMENTALMENTE DA ANNI ALL’IMPRENDITORE E DESIGNER ANDREA BUSNELLI, CHE NEL 2021 È STATO INSERITO DA FORBES NELLA LISTA DEGLI UNDER 30 PIÙ INFLUENTI IN ITALIA. DI CHI SI TRATTA?

Tra i volti nuovi, per quanto riguarda le quattro ruote, spicca quello di Vicky Piria, ex pilota che sostituirà a bordopista l’inviata Federica Masolin.

Chi è Vicky Piria

Vittoria Piria, detta Vicky, è un’ex pilota automobilistica, classe 1993.

Nata a Milano da mamma inglese e padre italiano ma cresciuta in Umbria, la 30enne a 8 anni era già sopra i kart, seguendo la passione del papà e di Joey, il secondo dei sui due fratelli.

A 15 anni Vicky debutta già su una monoposto in Formula 2000 Light (sei gare) e Formula Reanult 2.0 (due gare), con il team Tomcat Racing. Da lì tante esperienze in luoghi e competizioni differenti: nel 2010 passa in Formula 3 e corre nella Formula Abarth, alla prima edizione; nel 2012 è la prima donna a correre in GP3, poi la Euroformula Open. Nella lista anche il campionato Pro Mazda statunitense.

Dopo un periodo di pausa, torna a correre a tempo pieno nel 2019 nella competizione tutta nuova e femminile W Series: unica italiana, arriva 9ª. Nel 2018 era arrivata 2ª nella Porche Carrera Cup Italia.

Nel 2022 debutta anche nel mondo GT nel Campionato Italiano Gran Turismo con una Porche del team Tsunami, classificandosi 8ª a fine stagione. Nel 2023 corre con Enrico Fulgenti Racing (due vittorie) e, nel 2024, partecipa all’E Series di motonautica.

Vicky Piria: "Conosco alcuni piloti, voglio raccontarli"

Vicky Piria, insomma, conosce benissimo il mondo dei motori e delle quattro ruote, che per tanto tempo ha vissuto al volante prima persona. E arrivare in Formula 1, seppur da giornalista e non da pilota, per lei rappresenta un sogno che si avvera.

Non solo esperienza in pista, ma anche in tv: nel 2021 viene scelta da Mediaset (e confermata l’anno successivo) come commentatrice sportiva per le gare del Campionato mondiale di Formula E. È stata, inoltre, il volto del programma di Italia 1 Drive Up. Ora l’avventura a bordopista nei paddock di F1.

“Mi piacerebbe far capire a chi ci guarda da casa un po’ quello che si nasconde dietro ai piloti: i loro gesti, la loro preparazione, quello che in certi momenti della loro carriera può passargli nella testa. La cosa bella poi è che conosco alcuni piloti, per esempio Carlos o Charles, e li conosco da prima che diventassero piloti di Formula 1, da quando correvano nelle serie minori. Alla fine, sai, le persone cambiano e diventano sicuramente più mature con il tempo, però i tratti personali sono quelli e mi piacerebbe portare sul piatto quello che loro sono e sono stati anche prima. Le loro qualità, i punti deboli…”. –

Chi è il fidanzato di Vicky Piria

La nuova conduttrice Sky è legata sentimentalmente da anni all’imprenditore e designer Andrea Busnelli, che nel 2021 è stato inserito da Forbes nella lista degli under 30 più influenti in Italia. Insieme a Vicky, l’imprenditore modenese condivide la passione per le auto da corsa. E nelle scorse settimane ha condiviso su Instagram uno scatto con la compagna, felice nel mostrare l’anello di fidanzamento appena ricevuto. Si prospetta quindi anche il matrimonio. Forse a fine stagione.

