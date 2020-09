CHE SUCCEDE AL TG5? LE ULTIME EDIZIONI SONO STATE FIRMATE DA MAURO CRIPPA, DIRETTORE DI VIDEO NEWS, E NON DA CLEMENTE MIMUN, CHE LO DIRIGE DA 13 ANNI - A QUANTO PARE IL LAZIALISSIMO CLEMENTE DAL 1 SETTEMBRE È ANDATO IN PENSIONE E DUNQUE DEVE RIDEFINIRE IL SUO CONTRATTO. NELL'ATTESA, L'INTERIM DA DIRETTORE RESPONSABILE (DEVE ESSERCI PER LEGGE) È STATO PRESO DA CRIPPA

Questa mattina chi ha guardato l'edizione del Tg5 delle ore 8 e delle ore 13 ha scoperto che Clemente Mimun non è più direttore e che, come si vede dallo screenshot in pagina, è stato sostituito dal direttore di Video News, Mauro Crippa.

mauro crippa

Che cosa è successo al telegiornale dell'ammiraglia Mediaset? Secondo le informazioni che Affaritaliani.it ha recuperato in via riservata, Mimun da oggi, primo settembre, è in pensione e quindi viene sostituito per uno o tre mesi da Crippa. Ma pare che in autunno Mimun tornerà ad essere direttore del Tg5, da pensionato.

