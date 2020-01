CHE È SUCCESSO A FABIO NUCCIO? – L’INVIATO DI STUDIO APERTO RACCONTA LA SOLENNE CERIMONIA IN RICORDO DI PIERSANTI MATTARELLA POI A UN CERTO PUNTO STRIZZA GLI OCCHI, INCIAMPA CON LE PAROLE E ABBANDONA IL COLLEGAMENTO VISIBILMENTE PROVATO – LA CONDUTTRICE È SPAESATA POI PROSEGUE COME SE NULLA FOSSE. MALORE? COMMOZIONE? AH, SAPERLO… – VIDEO

Saverio Capobianco per www.davidemaggio.it

l'inviato di studio aperto fabio nuccio interrompe il collegamento

Un incidente di percorso ha caratterizzato ieri l’edizione delle 12.25 di Studio Aperto. Nel corso del telegiornale, la conduttrice Roberta Floris si collega con l’inviato Fabio Nuccio – in diretta da Palermo – dove si era appena conclusa la celebrazione in ricordo di Piersanti Mattarella a 40 anni dal suo assassinio. Il giornalista comincia a raccontare alcuni dettagli della solenne cerimonia tenutasi poco prima, quando a un certo punto non riesce più a tenere le fila del discorso.

“La figura di Piersanti Mattarella, un uomo che ebbe… che volle legalità e giustizia alla regione… che volle legalità e gius…”

sono le ultime parole pronunciate da Nuccio che – piuttosto provato – abbandona il collegamento, spostandosi dalla camera. Al ritorno in studio la conduttrice è palesemente spaesata. Pochi attimi, però, e la Floris prosegue lanciando il servizio successivo, senza fare minimamente cenno a quanto successo un istante prima.

Cosa sia accaduto al giornalista resta avvolto nel mistero, anche se la spiegazione più plausibile potrebbe essere - il condizionale in questo caso è più che d’obbligo – quella di un leggero malore, come dimostrerebbe l’evidente affaticamento di Nuccio nel parlare; addirittura l’uomo a un certo punto strizza anche gli occhi, visibilmente in difficoltà. Altra ipotesi – forse meno verosimile – è che il giornalista si sia commosso, visto il contenuto del discorso.

