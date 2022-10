18 ott 2022 18:40

CHE TESTA! CHE MUTANDA! – CHICCO TESTA RACCONTA A “UN GIORNO DA PECORA” IL DIETRO LE QUINTE DEL SUO INCIDENTE A "OMNIBUS” - SI ERA SVEGLIATO DI BUON MATTINO PER ANDARE IN DIRETTA E SI ERA AGGHINDATO SOLO NELLE PARTI DEL CORPO INQUADRATE, RIMANENDO IN MUTANDE: “MI SONO ACCALORATO NELLO SPIEGARE QUELLO CHE STAVO DICENDO E MI È CASCATO L'IPAD SULLE GAMBE NUDE” – “ORMAI CI SONO CENTINAIA DI PERSONE CHE FANNO I COLLEGAMENTI VIA WEB E CHE SOPRA INDOSSANO UNA CAMICIA E SOTTO IL PIGIAMA” – VIDEO