13 dic 2020 13:12

CHECCO, CHE GRUZZOLETTO – ZALONE HA UN PATRIMONIO DI 4,5 MILIONI DI EURO, DESTINATO AD AUMENTARE VISTO CHE NON SONO ANCORA REGISTRATI GLI EFFETTI ECONOMICI DEL TERRIBILE “TOLO TOLO” (CHE HA FATTO 46 MILIONI DI INCASSI) – DOPO IL 2018 IN ROSSO È TORNATO L'UTILE PER L'AZIENDA DI FAMIGLIA “MZL”, DI CUI LUI HA IL 9%. IL RESTANTE 5 È IN MANO ALLA MAMMA, ANCHE SE A GESTIRLA È DA ANNI LA COMPAGNA MARIANGELA EBOLI, CHE PER QUESTO HA UN COMPENSO DI…