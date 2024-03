CHECCO IN LOVE! “FURBIZIO” CORONA SGANCIA LA BOMBA - "IL CUORE DI CHECCO ZALONE È OCCUPATO DALL’IMITATRICE PIÙ IN AUGE CHE CI SIA IN ITALIA, VIRGINIA RAFFAELE.

Fabrizio Corona per https://www.dillingernews.it

checco zalone

Per l’attore Checco Zalone sembra che ci siano delle importanti novità non tanto da un punto di vista della carriera, quanto, piuttosto, nel nome dell’amore. Sappiamo con certezza che Zalone è residente in Puglia, per l’esattezza a Bari e che ha due figlie con quella che ad oggi possiamo chiamare ex compagna, perché non si è mai voluto sposare. Sembra che lo showman abbia comprato un’altra casa a Bari nello stesso palazzo in cui abita la sua famiglia, proprio per poter mantenere la sua privacy e un certo distacco, senza stare lontano dal suo grande amore, ovvero le sue bambine.

Ma la novità non è solo la separazione con la madre delle figlie, la donna che gli è stata vicino per 24 anni, aiutandolo in tutto e per tutto. Lo ha aiutato nei testi, nella musica, nella carriera, sotto l’aspetto psicologico fino a portarlo al riconoscimento personale, al successo e alla ricchezza.

virginia raffaele

L’altra novità è che Checco Zalone ha comprato una casa a Roma, i cui lavori di ristrutturazione stanno per essere ultimati. Come mai proprio Roma? Siamo sicuri che il motivo sia solo lavorativo? A quanto pare no, perché il cuore dell’uomo che da anni fa ridere l’Italia intera è occupato, udite udite, dall’imitatrice più in auge che ci sia in Italia in questo momento: Virginia Raffaele. È un amore che hanno tentato di tenere nascosto, ma sappiamo che, ogni qualvolta lui venga a Roma, e questo accade molto spesso, si vedono e consumano il loro sentimento sempre più vivace. Checco Zalone è da sempre ossessionato dal gossip e dall’apparire sui giornali per quanto riguarda le notizie sulla sua vita privata.

La nuova coppia

CheccO Zalone alla cavea dell Auditorium - show amore + iva

Nasce quindi una nuova coppia nel mondo dello spettacolo che, forse, potranno riproporci anche sul piccolo schermo. Nell’ultimo progetto con De Gregori lo abbiamo visto più maschio, più uomo, con la barba, sicuro di sé. È normale che quando prendi sicurezza nel tuo personaggio e incontri menti illuminate come la tua, provi emozioni nuove che possono farti dimenticare il rispetto per tutto quello che hai ricevuto. L’amore è una cosa meravigliosa e quando scoppia è irrefrenabile. Dal punto di vista mediatico una coppia così, in stile francese, diventa una delle più glamour, top e di moda che ci sia in Italia.

virginia raffaele colpo di luna CHECCO ZALONE E FRANCESCO DE GREGORI CHECCO ZALONE E FRANCESCO DE GREGORI - CONCERTO sabrina ferilli virginia raffaele colpo di luna

IMITAZIONE DI BEATRICE VENEZI BY VIRGINIA RAFFAELE checco zalone tolo tolo