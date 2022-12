CHEF RUBIO CUCINA LA SUA ANTOLOGIA ANTISEMITA - “NON C’È STATO SOLO L’OLOCAUSTO, CI SONO STATI TANTISSIMI GENOCIDI NEL MONDO MA SE VOI CI FATE CASO SIAMO PORTATI A PENSARE SOLO A QUELLO CHE HA COLPITO GLI EBREI, CHE POI NON TUTTI GLI EBREI, PERCHÉ QUELLI RICCHI SI SONO VENDUTI PURE LE SORELLE, LE FAMIGLIE” - ''COM’È POSSIBILE CHE NEI POSTI DI COMANDO CI SIANO SEMPRE EBREI. BASTA VEDERE ATTORI E REGISTI DI HOLLYWOOD'' - LILIANA SEGRE, OGNI VOLTA CHE È STATA INTERPELLATA IN MATERIA DI PALESTINA HA SEMPRE GLISSATO: ‘IO NON PARLO DI POLITICA...”

Dagonews

PICCOLA ANTOLOGIA ANTISEMITA DI CHEF RUBIO

chef rubio

GLI EBREI RICCHI SI SONO VENDUTI PURE LE FAMIGLIE

“Non c’è stato solo l’Olocausto, ci sono stati tantissimi genocidi nel mondo ma se voi ci fate caso siamo portati a pensare solo a quello che ha colpito gli ebrei, che poi non tutti gli ebrei, perché quelli ricchi si sono venduti pure le sorelle, le famiglie”.

NEL GIORNO DELLA LIBERAZIONE

“Rabbì (diminutivo- spregiativo in romanesco di Rabbino, ndr) la storia è ciclica: prima pecore e poi lupi. E lo sanno tutti che il terrorismo non ha la Kefiah ma va in giro con i tank”. Firmato “Free Palestine” (sic.)

BUGIE SECOLARI

chef rubio

“Non è semplice comprendere e smontare bugie secolari, negazionismi, complottismi, propaganda che da decenni fa sistematicamente whitewashing razziale, greenwashing per l’ambiente, pinkwashing per quanto riguarda l’LGBT. Eppure sono queste le menzogne che quotidianamente nutrono il mondo occidentale la cui vittima principale non è solo il popolo palestinese ma anche quello siriano, libanese, iracheno, afgano, arabo e il mondo islamico in generale, quest’ultimo sempre strumentalizzato e colpevolizzato ad arte (qui).

Gli artefici massimi di questa corruzione di costumi in quell’area sono stati la colonizzazione imperialista occidentale e la distorsione del pensiero giudaico-cristiano. Pensa che anche gli indù stanno facendo una carneficina in Kashmir, essendo i maggiori partners in crime di Israele e USA. Mi pare evidente che si sta cercando di tacciare l’ennesima religione scomoda come tante lo sono state in passato, la storia è ciclica, si sa”

CONGIURA EBRAICA

IL TWEET DI CHEF RUBIO CONTRO LILIANA SEGRE SEGNALATO ALLA MAGISTRATURA

“Com’è possibile che ai vertici e nei posti di comando ci siano sempre persone di una certa appartenenza (qui)? Per fare un esempio lampante, ad Hollywood il 90% di attori, registi, produttori sono ebrei. Adam Sandler, Natalie Portman, Winona Ryder, Spielberg, Polanski, J.J. Abrams”. Sto notando e faccio notare che c’è uno schema, una costanza in questo fenomeno. Se metti queste persone ai vertici automaticamente il pubblico empatizza con loro e ci si riconosce, si affeziona. In questo modo non andrà mai a pensare male di Israele, la patria acquisita di tante star planetarie. Figuriamoci poi fare una ricerca tale da scoprire che questo Paese è colpevole di numerosi ed efferati crimini”.

“Liliana Segre, per esempio. Sopravvissuta all’orrore dell’Olocausto e massima autorità italiana del messaggio contro l’odio e contro il razzismo, ogni volta che è stata interpellata in materia di Palestina ha sempre glissato, dicendo: ‘io non parlo di politica’”.

chef rubio

“Io non capisco perché un Saviano…non abbia mai parlato in difesa del popolo palestinese e della causa del diritto al ritorno. Sembra quasi che gli sia impedito pronunciare la parola ‘Palestina’”.

TWEET ANTISEMITA DI CHEF RUBIO