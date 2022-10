E CHI L'HA DETTO CHE GLI STREAMER NON SI ROMPONO LA SCHIENA? - L'EX ATTRICE HARD ADRIANA CHECHIK, ORA STAR DI TWITCH, SI È SPEZZATA LA SCHIENA SALTANDO IN UNA PISCINA DI CUBI DI GOMMA DURANTE L'EVENTO "TWITCHCON" - L'ORGANIZZAZIONE NON HA MESSO IN SICUREZZA LA STRUTTURA E ADRIANA È CASCATA SUL CEMENTO SOTTOSTANTE - L'EX PORNOATTRICE DOVRÀ OPERARSI E CHIEDE AI SUOI FAN DI PREGARE PER LEI - VIDEO

Adriana Chechik (@ChechikTv) looks seriously hurt after jumping in the foampit. Looks like #TwitchCon cheaped out on the padding and amount of foam. pic.twitter.com/BRPSs1EKVI — Clippy Chimp (@ClippyChimp) October 9, 2022

“TwitchCon” amaro per Adriana Chechik, l'ex attrice pornografica e ora streamer si è rotta la schiena durante l'evento, a seguito di un salto in un vasca piena di cubi di spugna, qualcosa però non è andato per il verso giusto e la streamer dovrà ora operarsi alla schiena.

Nel corso della manifestazione, Adriana ha effettuato un salto in una vasca piena di supporti di spugna, così da attutire la caduta, a quanto pare però l'organizzazione non ha messo in sicurezza la struttura e dopo il salto, la streamer è atterrata direttamente sul cemento sottostante, procurandosi così una lesione alla schiena.

Adriana Chechik si è detta molto dispiaciuta per l'accaduto e in un Tweet si è scusata con i suoi fan, invitando la community a pregare per lei in questo momento così delicato, nelle prossime ore la streamer si opererà alla schiena per permettere l'inserimento di una placca metallica nella stessa.

Nei giorni scorsi, Twitch ha deciso di tagliare i compensi per gli streamer premium dal 2023, la compagnia sta fronteggiando in questo periodo anche altri problemi come le accuse di non lavorare adeguatamente per la sicurezza dei creator e la volontà di non fermare i bot su Twitch, due problemi particolarmente sentiti da parte della community.

