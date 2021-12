Al #GFVIP c'è un nuovo mistero: chi lascia la ? nel bidet???? pic.twitter.com/wr3kFpH9Dv — Roberto Mallò (@robymallo) December 9, 2021

Roberto Mallò per www.davidemaggio.it

Al Grande Fratello Vip 2021 c’è un vero e proprio “zozzone”… o forse più di uno! E’ questo che sostiene Sophie Codegoni. Nel bel mezzo di una litigata con Valeria Marini, innescata per dei piatti non lavati, l’ex tronista si è infatti lasciata andare ad un “disgustoso commento”, ammettendo di avere più volte pulito i bisogni di un coinquilino espletati nel bidet. Un vero e proprio mistero, a dir poco vomitevole.

Ma da dove è partita la discussione? In primis, Valeria si è risentita perché Sophie ha preferito passare del tempo con i compagni, anziché aiutarla, come era previsto dai turni, a fare i piatti.

“Puoi capire Vale, che l’hai fatto anche tu il programma, che è un giorno particolare perché tra due giorni i miei amici se ne vanno via e io volevo stare con loro invece che lavare i patti?“

ha tentato, infatti, di difendersi Sophie, facendo riferimento al fatto che, molto probabilmente, alcuni dei suoi amici potrebbero decidere di lasciare il gioco lunedì non accettando il prolungamento del programma. La Marini però non ha voluto sentire spiegazioni:

“Non girare le frittate. (…) Te prego sono stata anche io là“.

La Codegoni ha continuato imperterrita a sostenere la sua tesi, precisando che le ha chiesto di posticipare le pulizie a quando la musica messa dal GF sarebbe finita, ma la showgirl ’stellare’ l’ha incalzata:

“C’ero anche io, scusami. Pronto? Connettiti. Gong… Pronto, connettiti. (…) Ho aspettato e l’ho fatto dopo e ho fatto il cerchio con voi. Fino alla fine lì. Guarda me, guarda… chiudi… chiudiamo. (…) Devi capire che quando siamo di turno…“

Una discussione che ha assunto sempre più toni trash con Valeria, in lacrime, che si lamentava della puzza di pesce che ha dovuto ripulire e la Codegoni che si difendeva (“Non l’ho creata io la puzza… se abbiamo cucinato il pesce è normale“). La Marini ha però dichiarato di voler cambiare turno di pulizia perchè non si trova bene a fare i piatti con Sophie: “Mi è bastato una volta“.

A quel punto, la diciannovenne ha voluto dire la sua sostenendo che lei ha sempre pulito la casa senza lamentarsi:

“Come si chiama quel coso? Il bidet… e me le dovevo pulire io. Qui dentro, questo è niente. La cacca nel bidet e la dovevo pulire io perché trovavo la cacca nel bidet. Quindi capite che, fidatevi… Qui dentro in questa casa ci sono altre persone con cui parlarne che non sono io. E sono quattro i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche. Li so tutti i nomi e fidati che non sono io. L’unica pecca che ho è che lascio la camera disordinata“.

E mentre Valeria confermava di avere trovato anche lei gli escrementi nel bidet, Gianmaria commentava con un sonore: “Che Schifo“. E del resto, come dargli torto!

