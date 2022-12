19 dic 2022 14:09

CHI COMPRA I DIRITTI DEI MONDIALI, VINCE – DITE A PIERSILVIO BERLUSCONI CHE SIA IN ITALIA CHE IN FRANCIA LA FINALE HA INCOLLATO ALLA TV MILIONI DI SPETTATORI: OLTRE 24 MILIONI DI FRANCESI HANNO SEGUITO LA SCONFITTA CON L’ARGENTINA, FACENDO STABILIRE IL RECORD ASSOLUTO ALL’EMITTENTE TF1. E IN ITALIA LA RAI GODE PER IL 68.6% DI SHARE. FUORTES: “IL CALCIO È DI TUTTI. RACCONTARLO È SERVIZIO PUBBLICO…”