CHI HA 10 NOMINATION AGLI OSCAR DEL PORNO 2023? IL NOSTRO INAFFONDABILE ROCCO SIFFREDI - BARBARA COSTA: “CI SONO GRANDI RITORNI COME MANUEL FERRARA, TONI RIBAS, ANGELA WHITE. TUTTI MOSTRI SACRI, SUPERSTAR DA ANNI E ANNI CHE BRILLANO IN PERFORMANCE DEGNE DI PREMIO. SE LA VEDONO E SE LA BATTONO COI NUOVI A CACCIA DELLA LORO PRIMA STATUETTA. CHI SARÀ BEST NEW STARLET? QUEL BEL "BIMBETTO" DI JOSHUA LEWIS? E COME CONTROPARTE FEMMINILE…”

Barbara Costa per Dagospia

Chi ha 10 nomination agli Oscar del Porno 2023? Lui, solo lui, il nostro inaffondabile, inarrestabile Rocco Siffredi, che quest’anno, come ogni anno, fa la sua sfolgorante p*rca figura agli Oscar del Porno, edizione 2023, ed edizione numero 40, ed eccezionalmente spostata, non più l’ultimo sabato di gennaio, come di tradizione, ma prima, la notte del 7, di gennaio, e sempre a Las Vegas. Rocco innalza i nostri ormoni nazionali e non solo, noi italiani ci facciamo pornograficamente riconoscere, porno bravi che siamo, comandiamo il giusto, e infatti: chi ha le sue 10 nomination come Rocco?

Il nostro Axel Braun, e solo come regista di "SpideyPool XXX", porno parody d’autore dei lavori Marvel. E ora non sto qui ad elencarvi le innumerevoli nomination che l’italianissimo Axel Braun (all’anagrafe Alessandro Re, e figlio del leggendario Lasse Braun) si becca come direttore creativo di casa "Wicked": non lo faccio perché i fari vanno puntati su un altro stallone del porno, sul suo pene incontenibile, quello di Michael Stefano!

Nato negli USA, sì, ma da due siciliani lì trasferitisi, Michael Stefano si bea di 5 nomination, e se gran parte sono per il suo trivellare anale, attenti che è in corsa anche quale Miglior Attore! A 53 anni! E con lui festeggia il suo compare, il triestino ma ormai americano Maestro Claudio Bergamin, porno regista (e come Best tale in nomination) di Stefano, e insieme creatori di "PervCity", porno studios (in nomination). E in odore di premio è "DPDiva", nuovo sito porno di Bergamin, in campo come New Porn Site.

Le nomination agli Oscar del Porno 2023 sono quelle dei grandi ritorni: Manuel Ferrara, Mick Blue, Toni Ribas, Angela White, Jonni Darkko, Brandi Love, Keiran Lee, e molti altri, tutti del porno mostri sacri, tutti superstar nel porno da anni e anni, i cui nomi e corpi e menti registiche brillano in performance degne di premio. Se la vedono e se la battono coi nuovi, peni e ani e vagine agguerriti a caccia della loro prima (e magari seconda) statuetta. Chi sarà Best New Starlet? Quel bel "bimbetto" di Joshua Lewis? E come controparte femminile, vediamo…

Nicole Doshi è una che sa il fatto suo, e che sale velocemente in cliccate e gradimento, e però c’è Xxlayna Marie che porna da poco e porna bene, ma può fregarle Kenzie Anne. E io non mi tengo più, devo denunciare il "caso Mick Blue": signori decidenti nomination, nella categoria Best Doppia Penetrazione, sono 10 video, e in 5 v’è protagonista lui??? E va bene che come penetra doppio Mick lo fanno in pochi, e però… Però ne ha 5, e la deve sfangare non solo contro il nostro Michael Stefano, ma pure contro Jax Slayher e Rob Piper, e la vedo dura!

Come è dura superare Manuel Ferrara nelle categorie Best Anal, su tutte quella in cui spicca nella scena con Savannah Blond, e poi, come Best Blow Bang, chi premiamo? Gia Derza nel suo "Blow Bang a 6 Caz*i", o il debutto di Charly Summer in "Il Primo BlowBang di Charly Summer"? Sezione Gang Bang: "High Gear – Orgia a 18", a mio parere, non dovrebbe temere rivali, anche se… eh, se la deve sudare contro le maxi orge di "Climax 2" e di "Going Up", e pure con il in ogni dove pene di Mick Blue orgiasticamente attivo, dominatore di 4 femmine, e pure insieme a altri 3 maschi e 8 donne in "Sesso Senza Amore". La statuetta Best Gang Bang va data a Adriana Chechik, e non solo perché è genere dove è regina, e non solo perché è la migliore, ma perché Adriana, dopo il botto a collo e schiena rimediato fuori dal porno, e relative multiple fratture, dovrà stare ferma un anno, minimo.

Miglior Attore Protagonista: premiamo Mike Chapman, che sta lì per "Introspection", e cioè grazie alla regia di Siffredi? Miglior Attrice Protagonista: eeeh… ragazzi, è difficile: tutte mantidi! Ci provo, a profetare: la statuetta se la litigano Jane Wilde contro Kenzie Taylor, ma mai fidarsi di Maitland Ward e Freya Parker. E nemmeno di Kira Noir e Vanna Bardot. No, non lo so, Miglior Attrice quest’anno è complicato. Ehi!!!!!! Come Best Attrice Non Americana, ci sono tante pornostar che vi ho segnalato io, qui su Dagospia!!!

E sono Clea Gaultier, Romy Indy, Eden Ivy (in altre nomination dacché esaltata dalla regia di Siffredi), e Clara Mia, e quello schianto irresistibile di Liya Silver. Come Miglior Attore dell’Anno, ve l’ho detto, c’è il nostro Michael Stefano, e però, mie care, guardate che sfilata di manzi: Dredd (premiate lui! sono 30 cm, anche se lui dice 27), e Manuel Ferrara, Seth Gamble, Ricky Johnson (in lizza per più Oscar per la sua "Ricky’s Room"), Isiah Maxwell, Anton Harden (lui! lui! lui! date un Oscar a lui!!!), e ne sto saltando…

Ve l’ho detto che la nostra Martina Smeraldi è in nomination per Best Scena di Sesso di Gruppo non USA? Ora sì. Ancora sugli italiani: Romeo Mancini ha due nomination in Best Sesso Orale. E Valentina Bellucci è in nomination New Best Banner, col suo (e di suo marito) "StepHouseXXX". Bravissimi. Appuntamento al 7 gennaio. Presentano Abella Danger e Reya Sunshine. Che topolone! E agli Oscar le vedremo vestite.

