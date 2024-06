CHI HA DECISO DI “ELIMINARE” SERENA BORTONE COME TRAINO DI “REPORT”? NON SIGFRIDO RANUCCI CHE NON CI STA A PRENDERSI LA COLPA DELLA PUNIZIONE VOLUTA DA TELE-MELONI – LE MALELINGUE HANNO INSINUATO CHE FOSSE STATO IL PRESENTATORE A CHIEDERE LA TESTA DELLA BORTONE, MA È SOLO UN MODO PER AVVELENARE IL RAPPORTO TRA I DUE – DALLA PROSSIMA STAGIONE “REPORT” PARTIRÀ ALLE 20.35, MA NON PIÙ DAL 6, MA DAL 27 OTTOBRE. IN RITARDO E IN RICORSA RISPETTO A FABIO FAZIO SUL NOVE…

Chi ha deciso di “eliminare” Serena Bortone come traino di “Report”? Non sicuramente Sigfrido Ranucci che non ci sta a prendersi una colpa non sua.

Ma riavvolgiamo il nastro. Dopo mesi di incertezze, è arrivata la punizione di Tele-Meloni per Serena Bortone. L’ad della Rai Roberto Sergio aveva parlato di licenziamento, ma non è facile mettere alla porta una caporedattrice.

Dunque, se il “nemico” non lo puoi eliminare, devi trovare una strada per ridimensionarlo. E così è stato. La Bortone non condurrà più “Che sarà” il sabato e la domenica sera in access.

Per lei è stato pensato un programma di cultura destinato a racimolare magrissimo share nell’access prime time del sabato. Un modo per rendere ancor più facile una chiusura anticipata per ascolti bassi.

La scelta di non mandare più in onda la Bortone la domenica sera lascia senza traino “Report” che inizierà alle 20.35. “Il Giornale” oggi insinuava che a chiedere di silurare la presentatrice dalla domenica sera fosse stato proprio Ranucci, infastidito dagli ascolti bassi di “Che Sarà” che non gli permettevano di avere un buon traino.

Ma si tratta di un’insinuazione per avvelenare i pozzi e minare il rapporto tra i due conduttori. È stato lo stesso Ranucci a mandare una mail ai piani alti della Rai e dirsi sfavorevole alla cancellazione della Bortone dall’access di “Report”...

Ma c’è di più. L’inizio del programma d’inchieste, per nulla gradito al governo, è stato spostato al 27 ottobre. Un danno, non solo perché la programmazione era prevista dal 6 ottobre, ma anche perché “Report” partirà in ritardo rispetto a Fabio Fazio, sempre impegnato su Nove.

PALINSESTI RAI, STAFFETTA GILETTI-SAVIANO PREMIATA VENEZI, PUNITA BORTONE

Estratto dell'articolo di Michela Tamburrino per “La Stampa”

Dopo notti insonni passate a mettere e smontare, finalmente i Palinsesti Rai della prossima stagione ieri hanno visto la luce. Bastone e carota, laddove si toglie, alcuni contentini vengono dati di modo che si dica quanto la Rai di questo nuovo corso sia aperta al pluralismo. Certo, si vada sempre più verso un alleggerimento della proposta, questo è sotto gli occhi di tutti. Ieri, alla riunione del Cda presieduto causa impedimenti della presidente Soldi, dal consigliere anziano, l'ad Roberto Sergio, sono stati illustrati i palinsesti della prossima stagione 2024 2025.

sigfrido ranucci report 1

A dare man forte all'ad, il direttore della distribuzione Stefano Coletta che i palinsesti ha collaborato a mettere in piedi in queste ore assieme all'attuale dg Giampaolo Rossi, Angelo Mellone, direttore del Day Time e Davide Di Gregorio, capo dello staff di Rossi. Il cda ha preso atto e i palinsesti poi saranno presentati il 19 di luglio a Napoli agli investitori pubblicitari e alla stampa.

serena bortone legge il monologo di antonio scurati 4

[…] Chesarà le è stato tolto. A lei è stato assegnato un programma culturale previsto per il sabato sera che, invece di rientrare nell'Approfondimento, farà capo al Day Time. Questo, (ma non è stato esplicitato) anche per evitare che il direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini e Serena Bortone, abbiano a trovarsi ancora su posizioni differenti come accaduto con "il caso Scurati".

Tornano Gomez, Mieli, Zanchini e Bruchi e anche Presa diretta, fino al 26 di ottobre per poi lasciare spazio a Report che partirà dalle 20,35 facendo così il traino di se stesso. Per Sigfrido Ranucci di Report, una soluzione che era nell'aria, però non sta bene al giornalista che si addossi a lui, come è stato già fatto, la responsabilità di un cambio di programmazione che non ha chiesto e che non voleva. Soprattutto se a farne le spese è la collega e amica Bortone. Per questo ha scritto una lettera alla direzione Rai, esplicitando questa sua contrarietà.

