Da www.ilmessaggero.it

ANNA TATANGELO IN BIKINI A MYKONOS 1

Anna Tatangelo incanta durante la sua vacanza a Mykonos. Su Instagram ha postato due foto con un bikini da urlo che mette in mostra il décolleté della cantante. Top rosa, slip celeste e un paio di occhiali da sole dal look aggressivo per la Tatangelo che sta facendo impazzire i suoi fan. Sono infatti oltre 110mila i like ricevuti alle foto e tantissimi i commenti dei follower, soprattutto al maschile che la definiscono una vera «bomba sexy».

ANNA TATANGELO IN BIKINI A MYKONOS

Ma c'è anche qualche donna che regala complimenti alla cantante: «Hai tutte le qualità del mondo - si legge in un commento - un grande cuore e una grande disponibilità, una bellezza infinita e un talento mostruoso be direi che c’è lì hai tutte. Peccato i pregiudizi perché sennò altro che i livelli di Lady Gaga molto di più. Nel nostro panorama a parer mio sei una dei migliori talenti che alle volte viene troppo sottovaluta. Bravissima e bellissima». L'unico giallo è legato alla presenza o meno di Gigi D'Alessio. Il compagno della Tatangelo non appare nelle foto e nelle stories. Vacanza in solitaria?

