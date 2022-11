CHI È IL GIORNALISTA DELLA RAI CON IL VIZIETTO DEL RICATTO SESSUALE? – LE RIVELAZIONI DI “PINUCCIO” A “STRISCIA LA NOTIZIA”: “APPENA LEI È ENTRATA IN UFFICIO, ‘HA CHIUSO LA PORTA E SI È MESSO LA MANO SULLA PATTA. MA FIGURIAMOCI SE FACCIO UN …. A UNO PER PORTARE IL PANE A CASA’. IN BALLO C'ERA UN'EVENTUALE PARTECIPAZIONE A LINEA VERDE” – “IL TIMORE DELLA DONNA È INEQUIVOCABILE: ‘QUESTO VUOLE CHE IO GLI PAGHI IL CONTO, MA IO NON GLIELA DO LA MIA PA****NA E NEANCHE LA MIA B***A…”

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

striscia la notizia - servizio sul ricatto sessuale in rai

Periodo sventurato per la Rai. Dopo il caso Remigi, il caso Di Mare e nell'infuriare dell'affair Montesano, ecco scoppiare un'altra magagna che coinvolge la Tv di Stato. A svelarlo è Pinuccio (alias Alessio Giannone), inviato di Striscia (a Notizia e titolare della rubrica Rai Scoglio 24.

Questa sera su Canale 5, durante il Tg satirico di Antonio Ricci, Pinuccio ha svelato "un gravissimo episodio di presunta concussione sessuale accaduto nel 2021 e che coinvolge un giornalista della tivù di Stato".

ricatto sessuale 5

Secondo il comunicato stampa di Striscia: "Tutto nasce da un'indagine in Basilicata, nel cui fascicolo di intercettazioni spunta anche la Rai. Alcune si riferiscono all'incontro di una giornalista con un collega Rai che in quel momento lavorava per la Regione, il quale, appena lei è entrata in ufficio, «ha chiuso la porta e si è messo la mano sulla patta. Ma figuriamoci se faccio un …. a uno per portare il pane a casa». In ballo c'era un'eventuale partecipazione della donna a Linea Verde che, in effetti, a un certo punto si concretizza".

ricatto sessuale

E ancora: "Poco dopo però il giornalista le scrive chiedendole di incontrarsi. In una nuova intercettazione, il timore della donna è inequivocabile: «Questo vuole che io gli paghi il conto, ma io non gliela do la mia pa****na e neanche la mia b***a». E non è finita: «A un certo punto la collaborazione tra Linea Verde e questa giornalista si interrompe. Forse perché non è stato pagato il conto? Una cosa è certa: a detta della collega i vertici Rai sono a conoscenza dell'approccio strano che ha questo loro dipendente con alcune ragazze, per farle lavorare»", conclude Pinuccio.

sextortion ricatto sessuale