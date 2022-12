DI CHI E’ LA MUTANDINA NATALIZIA? DOPO AVER MOSTRATO I SEGNI DELL'ACNE AI SUOI CINQUE MILIONI DI FOLLOWER, MANDA IN SOLLUCCHERO I PIPPAROLI SOCIAL CON LE SUE FOTO IN INTIMO ROSSO (E QUALCUNO LA SFOTTE: “MA SE POI VAI A DORMIRE CON IL PIGIAMONE STILE GABIBBO…”) – LEI SE LA TIRA ADDIRITTURA DA PARA-GURU DE’ NOANTRI DANDO CONSIGLI A CHI SI SENTE INSICURO…

Da cosmopolitan.com

GIULIA DE LELLIS

Giulia De Lellis, Classe 1995, l'influencer scelta (anche) da Tezenis come testimonial per la nuova campagna natalizia, si è sempre espressa in modo limpido con la sua community sul tema della body acceptance. Lo ha fatto parlando apertamente di psicoterapia, di accettazione dei propri difetti (« Io ho deciso di spendere energie per migliorarmi sì, ma non per cambiare ciò che non posso») e mostrando i segni dell'acne ai suoi cinque milioni di followers («Volevo solo dirvi che se vi fa soffrire, ogni tanto piangere ed urlare, fatelo! È normale. Se volete mettere chili di make-up, un filtro in più, fatelo! Soprattutto se in quel momento vi farà sentire meglio»).

(…)

Come combatti i giorni "no", quelli in cui non ti vedi bene?

GIULIA DE LELLIS

«Non li combatto. Semplicemente li attraverso in pieno, li vivo. E proprio come i migliori, anche i giorni peggiori so che tanto passano».

Che consiglio daresti a una ragazza o un ragazzo che si sentono insicuri?

«Di non avere fretta. Di godersi anche questa fase della vita che tanto è fatta di momenti, anche se non sempre piacevoli. Arriverà quello in cui ci si accetta! Non abbiate fretta di amare il vostro corpo solo perché "va di moda"».

