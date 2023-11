CHI VUOLE A TUTTI I COSTI BONOLIS A SANREMO? – CANDELA – “FIORELLO A "VIVA RAI2" DICE: 'NEL 2025 HANNO CHIESTO NUOVAMENTE AD AMADEUS DI ESSERE DIRETTORE ARTISTICO DI SANREMO, MA DA QUELLO CHE SO LE IDEE SONO ALTRE. NON SARÀ UN PERSONAGGIO RAI' - IL DIRETTORE GENERALE MELONIANO GIAMPAOLO ROSSI PER IL 2025 PUNTA SU BONOLIS: IL DG HA MOLTO STIMA PER L'EX MOGLIE DEL CONDUTTORE SONIA BRUGANELLI. ROSSI E BRUGANELLI SONO LEGATI DA DUE AMICI COMUNI CHE AVREBBERO FAVORITO DIVERSI INCONTRI NEI MESI SCORSI..." - "ATTENZIONE. TUTTI STANNO CORRENDO TROPPO. NEL MEZZO CI SARANNO…”

Giuseppe Candela per Dagospia

SONIA BRUGANELLI PAOLO BONOLIS

Quel genio di Fiorello una ne dice, mille ne sa. Amadeus non ha ancora annunciato il cast di Sanremo 2024, non è nemmeno sbarcato in Riviera ma la fila fuori al camerino è già lunga. Mentre lui si guarda le spalle da amici e nemici, in molti si chiedono: chi arriverà al Teatro Ariston dopo questi anni record (sul fronte musicale, auditel e pubblicitario)?

Prendete carta e penna. Lo showman siciliano nutre dubbi sulla tenuta del no del suo amico Amadeus per il 2025, d'altronde aveva detto no anche in passato, salvo poi cambiare idea. L'agenzia LaPresse ha fatto sapere che i vertici Rai vorrebbero convincere il re dell'access prime time a tutti i costi. A Viale Mazzini nel dubbio frenano mentre il giornalista Luca Dondoni mette sul tavolo il nome di Laura Pausini (non canta Bella Ciao, forse un punto a favore per i sovranisti), c'è chi ipotizza il ritorno di Carlo Conti e Antonella Clerici o l'arrivo di Milly Carlucci (ben vista dall'attuale dirigenza).

roberto sergio giampaolo rossi

Ma Fiorello, mister 20% di share alle 7 di mattina, oggi ha aggiunto un nuovo tassello: "Nel 2025 hanno chiesto nuovamente ad Amadeus di essere direttore artistico, ma da quello che so le idee sono altre. Non sarà un personaggio Rai. Non viene da Rai1, Rai2, Rai3, da Rete4, o da Italia Uno". È Biggio, a questo punto ad intervenire e a svelare il segreto: "Non hai detto Canale 5!". Fiorello non conferma, né smentisce ma commenta: "Signori non ho detto niente, ma chi ha orecchie per intendere, intenda".

amadeus fiorello

Dagospia intende. Di chi si tratta ve lo sveliamo noi: Paolo Bonolis, ormai stufo dei programmini trash del Biscione. Ma chi vuole a tutti i costi Paolino a Sanremo? Il direttore generale meloniano Giampaolo Rossi. E non è finita qui, vi sveliamo il gancio dell'operazione: il dg ha molto stima per l'ex moglie del conduttore Sonia Bruganelli. Rossi e Bruganelli sono legati da due amici comuni che avrebbero favorito diversi incontri nei mesi scorsi.

Attenzione. Tutti stanno correndo troppo. Nel mezzo ci saranno un Festival da organizzare, un consiglio d'amministrazione da rinnovare, un nuovo amministratore delegato da nominare (o riconfermare), le elezioni Europee e la tenuta del governo Meloni da valutare. Un film lunghissimo. "Corsa verso Sanremo 2025". Occhio ai colpi di scena.

GIAMPAOLO ROSSI A CARTOONS ON THE BAY - FESTIVAL DELL ANIMAZIONE DI PESCARA paolo bonolis sonia bruganelli 4