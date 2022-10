31 ott 2022 14:16

CHIAMATE LA BUONCOSTUME! - QUEGLI SVALVOLONI DI MACHINE GUN KELLY E MEGHAN FOX SI TRAVESTONO DA TOMMY LEE E PAMELA ANDERSON PER UNA FESTA DI HALLOWEEN E IL RAPPER PUBBLICA UN VIDEO DOVE SNIFFA SULLE TETTE DELL'ATTRICE, CON LA DIDASCALIA: "BUON HALLOWEEN VERGINELLI" - ANCHE SE NON SI SA CHE SOSTANZA ABBIA "PIPPATO", IL FILMATO HA SCATENATO LA "SHITSTORM" SUI SOCIAL, VISTO CHE IL BATTERISTA FU ACCUSATO DA PAMELA ANDERSON DI VIOLENZE - IN UN ALTRO SCATTO PUBBLICATO SI VEDONO I DUE TRAVESTITI DA... - VIDEO