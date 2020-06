Da fanpage.it

Efe Bal (q)

Efe Bal, la transessuale sex-worker più famosa d’Italia, a Fanpage.it commenta le parole di J.K. Rowling, la scrittrice della popolare saga di Harry Potter, che ha riaperto il dibattito sulle identità di genere.

"Io sostengo perfettamente il suo punto di vista. Esiste l'uomo e la donna. Tutto il resto, viene dopo" - dichiara Efe Bal, sostenendo il punto di vista della Rowling e spiega - Io sono un uomo. Lo puoi scrivere, sono un uomo e sono fiera di essere un uomo. Lo puoi dire perché lo sostengo con fierezza.

jk rowling con il padre peter rowling e la matrigna janet

Sono fiera di quello che sono". Secondo la transessuale infatti, indipendentemente dall'aspetto fisico "Il tuo sguardo, il tuo modo di riflettere su un argomento, quando ti incazzi, quando agisci, quello che sei resta tale. Cioè: sei un uomo. Punto. Quello non lo puoi mai cambiare. Il genere binario esiste, l'uomo e la donna esistono".

Efa Bal prosegue soffermandosi sul genderless: "Sono argomenti che non esistono. - spiega - Non sopporto quelli che parlano di ‘fluo'" e rivela di aver vissuto raramente episodi di omofobia "Con tutto il rispetto, io sono qui da 21 anni come transessuale, con il mio nome da uomo, Efe Bal. Vivo nello stesso stabile da 20 anni, in pieno centro di Milano e tutti quelli che abitano qui sanno che faccio la prostituta. Io quando esco mica mi cambio. E non ho mai avuto problemi di omofobia".

efe bal con il banana

"La scrittrice ha ragione. - conclude Efa Bal sulla Rowling - Puoi fare quello che vuoi, cambiare da uomo a donna e viceversa, ma il tuo pensiero resterà quello del tuo genere di appartenenza. Rifletterai e penserai come un uomo, se sei uomo. Come una donna, se sei donna. Finché avrai un cervello da uomo, o da donna, non cambierai".

j k rowling jk rowling efe bal (5) inzaghi e efe bal efe bal efe bal (4) efe bal lega j k rowling efe bal per la lega di salvini a milano 4 efe bal pro lega jk rowling bruno vespa e efe bal efe bal 4 cruciani e efe bal efe bal 6 efe bal 7 il film porno di efe bal (le iene) 17 JK ROWLING E IL NUOVO LIBRO SU HARRY POTTER rowling JK Rowling discorso all universita di Harvard jorge arantes e jk rowling 3