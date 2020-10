LO CHIAMAVANO PIERPALO - IL GIEFFINO PRETELLI IN ASTINENZA NON RIESCE A TRATTENERE ''L'EMOZIONE'' CHE TRASPARE ATTRAVERSO I JEANS - LA GREGORACI LO FRENA DAVANTI ALLE TELECAMERE, MENTRE FUORI DAGLI STUDIOS OGNI DIECI MINUTI APPARE UN SUO FIDANZATO ATTUALE, PASSATO O PRESUNTO - L'EX VELINO È NOTO AGLI ADDETTI AI LIVORI PER AVER MOSTRATO L'UCCELLO IN CERTE VIDEOCHAT CON DUE SUOI AMICI (IL FILMATO ANCORA SI TROVA SUI SITI PORNO)

Pierpaolo Pretelli, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, in queste ore sta facendo parlare di sé per via della sua conoscenza con Elisabetta Gregoraci.

Nato nel 1990, ex velino e con un figlio avuto durante la vecchia relazione con Ariadna Romero, il ragazzo ha partecipato a diversi programmi televisivi: Striscia La Notizia, Temptation Island Vip, Uomini e Donne ed ora il Grande Fratello Vip.

E si sa, quando si entra in uno show come quello del GF, tutti gli scheletri nell’armadio saltano fuori. In queste ore, infatti, si parla di un vecchio video a luci rosse, di cui proprio Pretelli potrebbe essere il protagonista.

Il contenuto del video e la diffusione

Nel video segnalato dagli utenti vediamo un giovane ragazzo (affiancato da due amici con cui ride e scherza in modo goliardico) mentre intrattiene una conversazione in webcam con una ragazza sconosciuta. Non mancano alcune brevi scene esplicite in cui vengono mostrate le parti intime.

Il video è stato poi caricato su diversi siti a luci rosse che ancora oggi ospitano quel materiale. Noi di Trash Italiano abbiamo visionato il video in questione segnalato dagli utenti, trovando una forte somiglianza con Pretelli (il video risale appunto a molti anni fa). Anche nei commenti, scritti anni fa e presenti sotto al video in questione, viene indicato il nome del concorrente.

Il ragazzo nel video è davvero Pierpaolo? Il ragazzo sarà a conoscenza della presenza di questo video online che sta pian piano circolando tra gli utenti? Ovviamente non pubblicheremo né il video né il link di riferimento, ma restiamo a disposizione nel caso in cui lui o chi per lui volesse visionarlo per chiarire ogni dubbio.

Non è la prima volta che sul web appare un video a luci rosse di qualche personaggio della tv: nel 2018 ad esempio, gli utenti segnalarono la presenza di video simili realizzati da un ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ne confermò la diffusione.

