TONY CHE CANTA SESSO E SAMBA CON BELEN AL MATRIMONIO DI IGNAZIO E CECILIA IL MULTIVERSO #ignaechechu pic.twitter.com/pqU1Kl45ss — and vs maturità (@perfextnoww) June 30, 2024

No ma questa persona al matrimonio di Cecilia, chi è? pic.twitter.com/E70DbPwIl7 — Valentina Federici (@Vale_Rici) June 30, 2024

Spalletti ha svelato un retroscena inquietante su quanto accaduto poche ore prima della sfida contro la Svizzera: "Prima di andare via dalla riunione della mattina, abbiamo chiesto chi non si sentiva di battere i rigori, perché lì, dentro la partita, sei responsabile, non come in allenamento. Chi voleva battere ha tirato su la mano, in diversi hanno tenuto il braccio giù. Queste cose ci servono per gestire e capire in futuro…”

Arisa senza reggiseno e con abito trasparente al concerto dei Club Dogo conquista San Siro. L'artista è apparsa sul palco e ha infiammato gli animi della platea

Sempre ficcante “la rossa” Andrea Delogu: “Sto recuperando Temptation Island, ma come è possibile che dopo 10 anni i ragazzi ancora credono che le corteggiatrici siano interessate sul serio? Cioè va bene la prima stagione, ci poteva stare ma poi... che problema è? “Dispercezione” di sé stessi? Ego? Alcool?”

Tre notti magiche per il compleanno di Alba Parietti: ci spiace rovinarle la sorpresa, ma stasera, mentre lei si aspetta una festa, il suo compagno Fabio Adami ha organizzato una romantica cena a due. Domani sera invece festeggia con il figlio Francesco Oppini e amici tra cui Nunzia De Girolamo che a Estate in Diretta manderà in onda un servizio sulla serata. Il 3, infine, Beatrice Iannozzi ha attovagliato per la Pariettona e i suoi amici al mitico Jackie’ O.

L’estate è la stagione di Jerry Calá: dal compleanno dell’ amica Giorgia Mondani e del di lei marito Davide Di Murro, con il pilota Kevin Gilardoni, è volato in Puglia per festeggiare il suo di compleanno. Una serata pazzesca con Mara Venier, Patty Pravo e tanti amici sulle note di Maracaibo.

È stata Elodie la regina del Milano Pride: smutandatissima e con mille piume sul carro “Il Borgo delle Perse” si agitava che neanche a Rio, circondata da fan e trans adoranti. E poi per la seconda volta a dimenarsi con Elly Schlein ormai assurta al ruolo di “queen of queer”.

Festa anche per i diciotto anni di Angelica, figlia minore di Fiorello che durante il ballo con lei si é commosso. Maddalena Corvaglia invece ha festeggiato il 65esimo compleanno dell’ex marito e padre di sua figlia Stef Burns. Sotto la foto di loro tre con il cane, ha scritto: “Buon compleanno al nostro eroe. Il papà più bello, dolce e rock al mondo!”.

E poi l’ennesimo sfottò social all’ ex moglie Chiara Ferragni che è solita fare i fitcheck per mostrare ai suoi follower i suoi outfit: “Seguitemi per altri consigli " ‘fescion’ “, scherza Fedez mentre mostra la maglietta per "celebrare la storia del Vaticano", felpa e jeans cargo, insieme alla borraccia azzurra di Versace con la F gigante. Lei un giorno prima, ad un bagnante a Forte dei Marmi: “La separazione? Mi fa bene”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono finalmente sposati: una cerimonia blindatissima (l’esclusiva dell’ evento é stata venduta) tra i colli e i vigneti del Montalbano in Toscana. Duecento ospiti e finalmente un matrimonio sobrio soprattutto per gli abiti: finalmente una sposa discreta. E altrettanto la sorella Belen.

Di lei, come di Milo Infante, nonostante gli ascolti buoni, non si parla quasi mai. Francesca Fialdini con A Ruota Libera. che si è appena conclusa, ha avuto ottimi ascolti: l’ultima puntata, che è stata trasmessa per circa 40 minuti, ha infatti registrato uno share di quasi il 19%.

Carolina Stramare e il calciatore del Torino Pietro Pellegri, in attesa del primo figlio, pubblicano: “La vita ci ha regalato la più grande delle benedizioni, saremo presto Mamma e Papà". Si, con le maiuscole…

Alex Nuccetelli, il più caro amico di Francesco Totti, ha festeggiato il compleanno al ristorante I giardini dell’Eden a Roma con Totti, naturalmente, e la sua compagna Noemi.

Desnuda non é la Maya, ma il nuovo attesissimo brano di Blanco. Per quanto riguarda il lavoro tutto ok, ma l’ amore? La storia d’amore con Martina Valdes continua? Da Febbraio i due sono scomparsi dai radar social. Nessuna foto insieme.

