18 gen 2024 20:15

CHIARA FERRAGNI NON NE IMBROCCA PIÙ UNA – “STRISCIA LA NOTIZIA” HA BECCATO L’INFLUENCER A PARCHEGGIARE IL SUO SUV, CON LE QUATTRO FRECCE, IN VIA MONTE NAPOLEONE – L’INVIATO, VITTORIO BRUMOTTI, HA CONSEGNATO ALLA MOGLIE DI FEDEZ LA “MERDINA”, L’OGGETTO CHE REGALA A CHI OCCUPA LA STRADA IN POSTI RISERVATI A DISABILI E PEDONI. E LA “FERRY” GLI HA RISPOSTO: “HAI RAGIONE”