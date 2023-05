La discussione si fa sempre più accesa tra Fabio e Mazzoli! Da che parte state?? #Isola pic.twitter.com/oOJbhFiB4W — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 17, 2023

Ivan Rota per Dagospia

marco mazzoli fabio ricci

Chiara Ferragni dà i voti al sesso con Fedez. Il rapper: “Quante stelline mi dai su 10?”. L’influencer: “Su 10? 8”.

Un poker di donne in pole position in Rai che Fiorello ha definito “le spice girl” della televisione italiana: parliamo di Paola Ferrari, Nunzia De Girolamo, Monica Setta che lo ha ringraziato come “nonna delle Spice “, e Manila Nazzaro. Nuovi progetti per loro. La De Girolamo torna con Ciao Maschio che, ci ha detto, le è stato ispirato dal mitico programma Harem condotto per anni dalla compianta Catherine Spaak.

Un altro ritorno è quello di Laura Tecce : dopo Onorevoli Confessioni, condurrà Underdog, Se il nome non vi dice molto, ricordiamo che è una giornalista prestata a volte all’intrattenimento: vedi il vecchio Cuore di Mamma con Amadeus. La cosa strana è che alcuni autori e assistenti non hanno voluto lavorare con lei nel nuovo programma…

nunzia de girolamo

La voce che il programma fosse brutto si era sparsa a macchia d’olio tanti da far dubitare venisse mai mandato in onda. Invece Alba Parietti arriva in prima serata su Rai Due dal 29 giugno. É un format di successo acquistato dalla Rai e rifatto pari pari. Potete vedere le edizioni estere e notare che si tratta di uno spettacolo divertente e per nulla volgare. Pariettona gongola per la sua “creatura”, ma anche per essere passata dalla terza fila a Sanremo alla prima degli internazionali di tennis.

Luciana Littizzetto ha risposto a Matteo Salvini che aveva detto “belli ciao” a lei e a Fabio Fazio in partenza dalla Rai per Discovery: “Pensa te: ‘Belli ciao’ da un vicepresidente del consiglio…Quando uno non ride a una battuta si prova una certa inquietudine. Succede anche a Che Tempo.che fa… Se in prima fila a non ridere può esserci Matteo Salvini? Ma va’, a Che Tempo Salvini non viene, la busta gliel’hanno consegnata tante volte ma non viene”.

helena prestes

Domenica In con la coppia Mara Venier e Stefano De Martino? La voce circolata nei giorni scorsi è stata prontamente smentita dal vicedirettore dell’intrattenimento Day Time della Rai, Adriano De Maio : Domenica In resta a Roma e al timone ci sarà soltanto Zia Mara.

Di Maio ha poi speso parole molto belle per la regina della domenica: “Mara è una certezza e oggi è molto difficile immaginare un’altra domenica, soprattutto su Rai 1. Servirebbe un cambio generazionale per pensare a qualcosa di diverso. Sicuramente per la prossima stagione ci sarà e continuerà ad esserci finché lei lo vorrà. Funziona talmente bene che sarebbe insensato cambiare. Anche nella concorrenza ci sono dei pilastri che sarebbe molto rischioso spostare… vale lo stesso discorso”.

Ed ecco che Nikita Pelizon, la ripudiata (catodicamente parlando) vincitrice del Grande Fratello Vip torna in tv: andrà a trovare l’amica Helena Prestes all’ Isola dei Famosi. Le due ragazze hanno partecipato insieme a Pechino Express. Solo che la Prestes, la Linda Blair di Cayo Cochino, avrebbe forse più bisogno di un esorcista.

E per non farci mancare niente, ecco che sulla spiaggia sbarca un altro animale da reality ovvero l’ex campione Aldo Montano. Qui ritroverà Nathaly Caldonazzo con la quale aveva preso parte all’edizione del Grande Fratello Vip nel 2021.

fedez e chiara ferragni

Il ballerino Samuele Segreto sarà “padrino” del Palermo Pride, in programma il 24 giugno nel capoluogo siciliano. Reduce dalla fase finale del talent show Amici di Maria De Filippi, Samu Segreto sarà al fianco dell’attore palermitano Gabriele Pizzurro, con cui ha recitato nel film di Beppe Fiorello Stranizza d’Amuri. Una bella coppia.

“Fiumi di parole” tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci dei Jalisse che gli ha detto : “Mi hai nominato dicendo in diretta che c’erano stati screzi. Quando dopo un battibecco in realtà mi avevi anche chiesto scusa dandomi un abbraccio. E non prendermi in giro che non sono Gian Maria Sainato, io ho 57 anni. Adesso ho capito chi sei. Hai rotto il cazzo a tutti che volevi andare via e stai ancora qui. Poi mi nomini e dopo mi abbracci e chiedi scusa. Sei un falso, questi sono atteggiamenti falsi. L’abbraccio di giuda. Sì ti ho detto che sei un principino e un baronetto. Io sono più coerente ed educato di te“.

fabio ricci marco mazzoli copia

Ecco la risposta di Mazzoli : “Non ti sopporto veramente più. Se ti ho votato è perché non sapevo di dover fare un’altra nomination ed ero in difficoltà. Il tuo comportamento è da infame. Sei pazzo! Sì sei un pazzo, un pazzo vero. E poi smettila, io tutti i soldi che ho me li sono guadagnati. Se fuori faccio una bella vita non sono affari tuoi. E ripeto che mi sono sempre guadagnato tutto. Hai rotto il cazzo da quando sei arrivato.”

helena prestes

Investopia Europe, primo evento satellite della piattaforma di investimento nata negli Emirati Arabi, oggi a Milano. La “Davos del Medio Oriente”approda a Milano, con l’obiettivo di promuovere investimenti globali, generare crescita, accelerare l’innovazione. Ad aprire, Giovanni Bozzetti che ha introdotto ai lavori della prima edizione europea di Investopia. Poi i saluti istituzionali del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del Vice Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli. In video collegamento il Ministro del Turismo Daniela Santanché.

alba parietti helena prestes 1 alba parietti 1 gian maria sainato helena prestes 1 fabio ricci marco mazzoli