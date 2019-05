LA LA CHIARALAND – LA FERRAGNI AFFITTA GARDALAND PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO E ARRIVA LA SOLITA SCHIERA DI HATER ROSICONI: “VERGOGNA, CON TUTTA LA GENTE CHE FATICA AD ARRIVARE A FINE MESE”, “SIETE DEI GENITORI DI MERDA” – LE FOTO E I VIDEO TRASHISSIMI DEI FERRAGNEZ CON AMICI AL SEGUITO, COMPRESO IL MITICO CESKIELLO, CHE AL MATRIMONIO DEI DUE MORTI DI FAMA AVEVA FATTO CASINO CON…

CHIARA FERRAGNI FESTEGGIA IL COMPLEANNO A GARDALAND. BUFERA IN RETE: "VERGOGNA"

Luana Rosato per www.ilgiornale.it

I compleanni dei Ferragnez fanno sempre discutere e, dopo i festeggiamenti di Fedez al supermercato, nel mirino del web sono finiti quelli di Chiara Ferragni, che ha spento le 32 candeline a Gardaland.

Una settimana di festeggiamenti per la influencer, che ha compiuto gli anni lo scorso 7 maggio e che ha deciso di celebrare il suo giorno prima con una cena romantica insieme al marito, che non ha dimenticato di documentare il tutto sui social, poi con la famiglia con cui ha condiviso un pranzo, e, infine, insieme agli amici di sempre per i quali ha deciso di affittare una location per pochi: il parco divertimenti Gardaland. La festa di compleanno della Ferragni, a tema Chiaraland, è stata completamente documentata su Instagram e, anche questa volta, le critiche del web non si sono fatte attendere.

Un parco giochi a completa disposizione degli invitati, uno spettacolo teatrale in stile Broadway, tantissimi mashmallow e musica ad alto volume, hanno fatto storcere il naso agli haters: “Sei a Gardaland non a Chiaraland, basta con queste manie di protagonismo per favore, hai 40 anni!”, “Ma andare a Gardaland in orario di apertura parco come le persone normali no eh?”, “Con tutta la gente che fatica ad arrivare a fine mese....vergogna!”, “Andare a Gardaland senza il proprio figlio credo sia una delle cose più meschine che si possano fare, siete dei genitori di merda”, “Ecco un'altra delle cose più trash mai viste prima”. La Ferragni, abituata alle critiche, ha ignorato i giudizi inflessibili del web e continuato a festeggiare il suo compleanno a Gardaland.

