marica pellegrinelli

CHICCHE DI GOSSIP

Da ''Chi''

DOPO EROS... IL CINEMA

Gli sconvolgimenti nella vita di Marica Pellegrinelli continuano. L’ex moglie di Eros Ramazzotti, ora volata tra le braccia dell’imprenditore piemontese Charley Vezza, sbarca al cinema. Il prossimo Natale debutterà su un set cinematografico. Il copione e l’offerta sono già sul tavolo, mancano soltanto le firme.

martin castrogiovanni e daniela marzulli

MARTIN HA TROVATO L’AMORE

Sorpresa. L’ex rugbista e concorrente di “Amici Celebrities” Martin Castrogiovanni ha trovato l’amore. Il nome della fortunata? Daniela Marzulli. I due, in gran segreto, hanno già iniziato a progettare una vita insieme.

pierluigi pardo wanda nara

TOMMASO VA IN PARADISO

Come avevamo anticipato su “Chi”, i TheGiornalisti si sono sciolti. La scelta è stata voluta e decretata dal frontman della band, Tommaso Paradiso. Il cantante e autore ha accettato la proposta di una major per un contratto triennale da un milione di euro annuo, che intascherà da solo: senza i soci, non dovrà più dividere per tre. Ora la partita non si giocherà sui palchi, ma nelle aule dei tribunali.

wanda nara copia

IL PARDO FURIOSO

Il clima a “Tiki Taka” tra Pierluigi Pardo e Wanda Nara si fa sempre più rovente. Dopo avere messo nero su bianco la volontà di non volere la compagna di Icardi in studio, e dopo avere sbattuto contro un “no” secco, oggi il conduttore si ritrova a lavorare con lei. Nelle pause pubblicitarie il giornalista è intrattabile. Durante la puntata di domenica 22 settembre sono addirittura volate le cartelline a terra per il troppo nervosismo.

COSTANZO ESALTA IL “GFVIP”

Poco prima della partenza della nuova edizione del “Grande fratello Vip”, condotta dal direttore di “Chi” Alfonso Signorini, il giornalista Maurizio Costanzo celebrerà i vent’anni dalla nascita del reality con uno speciale Maurizio Costanzo Show dedicato proprio alla trasmissione che in principio ha guidato Daria Bignardi. Uno show pieno di sorprese, tra lacrime ed emozioni.

luigi marattin

2. POLITICALLY (S)CORRECT

Giulia Cerasoli per ''Chi''

Vincenzo Spadafora alla Fashion Week

Lanciatissimo, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, già sottosegretario nel precedente governo Conte, ha presenziato alle sfilate milanesi. Era anche in prima fila a quella di Laura Biagiotti con Luisa Todini. Il ministro è al centro dell’attenzione per la disputa sul Coni.

Marattin, il bello vicino alla Boschi

Sempre più insistenti le voci di una liaison tra Maria Elena Boschi e il collega Luigi Marattin. I due deputati di Italia Viva, fedelissimi di Matteo Renzi, compaiono spesso insieme e sono una bella coppia.

luigi marattin maria elena boschi

Questori e scrittori a Montecitorio

Un altro scrittore alla Camera dei deputati. Stavolta è il Questore direttore dell’ispettorato di Polizia di Montecitorio Sandro Menichelli, che ha maturato grande esperienza all’estero. Infatti ha scritto “Galassia Islamica” per Intermedia Edizioni, libro che verrà presentato nell’Auletta della Camera dal capo della Polizia Franco Gabrielli il 16 ottobre.

