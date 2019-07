eleonora pedron

1. CHICCHE DI GOSSIP

Da ''Chi''

LA PEDRON RITROVA IL SORRISO

Come mai Eleonora Pedron nell’ultimo periodo ha ritrovato il sorriso? Accanto alla showgirl è apparsa una figura speciale: l’attore Fabio Troiano. I due non si fotografano sui social insieme, custodiscono gelosamente il loro rapporto e sono inseparabili. E, inoltre, Troiano ha lasciato da poco la storica fidanzata Anny dopo sei anni di relazione.

MARICA IN LOVE

charley vezza

Anche se Marica Pellegrinelli indossa un cappello per passare inosservata, non restano inosservati i suoi ingressi, diurni e notturni, nella centralissima casa milanese di Charley Vezza, artista, imprenditore e designer, ufficialmente nuovo compagno dell’ex di Eros Ramazzotti.

UN TRONO PER GIULIA

Clamoroso sconvolgimento nella vita di Giulia Salemi: dopo la rottura con Francesco Monte, ha chiesto aiuto per ritrovare l’amore a Maria De Filippi. La Salemi, così, è tra le candidate al trono di “Uomini e Donne”.

PER “CASA TOTTI” C’È AMAZON

belen rodriguez

Continuano i preparativi per la sit-com che Francesco Totti e Ilary Blasi stanno mettendo in piedi per raccontare la loro vita. C’è una novità. A sorpresa, la coppia non cederà l’esclusiva del prodotto a Mediaset come s’immaginava: per acquistare i diritti della messa in onda c’è il colosso Amazon alla finestra, seguito dalle altre piattaforme internazionali. Così i Totti ascoltano, affascinati, le sirene estere e portano avanti le trattative. Confermati invece gli ospiti che prenderanno parte al progetto (e che “Chi” aveva anticipato): Emma Marrone e Teo Mammucari, che interpreteranno sé stessi.

BELEN “NON VALES”, LA FERILLI SÌ

marica pellegrinelli

Le registrazioni della prossima stagione di “Tú sí que vales” sono partite col botto. Anzi, con un imprevisto. Belen Rodriguez, confermata alla conduzione con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, ha spedito un certificato medico e non si è presentata in studio per le riprese della prima puntata, che è stata registrata regolarmente, ma senza di lei. L’argentina si è palesata il giorno successivo, sorridente e serena, smentendo chi pensava che la sua assenza fosse dovuta a una nuova gravidanza. In compenso, durante la registrazione, c’è stato lo strepitoso esordio di Sabrina Ferilli nei panni di giudice popolare.

POLITICALLY (S)CORRECT

Giulia Cerasoli per ''Chi''

eleonora pedron

PER LE ISTITUZIONI VACANZE BREVI

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella andrà al mare con la famiglia, ma sarà presente il 14 agosto alla commemorazione del crollo del ponte di Genova; la presidente del Senato Elisabetta Casellati andrà in montagna prima di inaugurare il meeting di Rimini e poi il Campiello. Il premier Giuseppe Conte? Si concederà solo dei weekend lunghi vicino a Roma, per programmare le urgenze attese in autunno.

ISTITUTO SVIZZERO IN FESTA

Alla cena musicale all’Istituto Svizzero, pochi gli esponenti politici di rilievo, tra cui Stefano Buffagni (CinqueStelle), Edoardo Rixi (Lega) e Maria Elena Boschi (Pd).

SALVINI A SCUOLA DI CYBER SPIONAGGIO

«Grazie del pomeriggio di straordinaria formazione», così ha detto il vicepremier Matteo Salvini al termine del convegno su 5G e cyber spionaggio organizzato da Annalisa Chirico a Palazzo Colonna per “Fino a prova contraria” (la sua newsletter sulla giustizia).

