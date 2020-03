CHICCHE DI ''CHI'' - CRISI TRA I BALLERINI FRANCESCA TOCCA E RAIMONDO TODARO: LA CAUSA? UN INFOJATO STUDENTE DI ''AMICI''… - LA BOSCHI SEXY MANDA IN TILT I GRILLINI - GIULIA DE LELLIS DA LUGANO A POMEZIA PER (FINITO) AMORE - MARIA LA SANGUINARIA PORTA A CASA LO SCALPO DI IBRAHIMOVIC - ACHILLE HA PAURA DEL VIRUS: STOP A NUOVO SINGOLO E OSPITATE TV - IL DRAMMA DI AIDA: HA IL NUOVO PASSAPORTO MA NON PUÒ ANDARE DAL FIGLIO - LE TETTE DELLA CIPRIANI E LE (NUOVE) TETTE DEL KEN UMANO FANNO SCAPPARE IL NOTO DIRIGENTE TV

CHICCHE DI GOSSIP

Da ''Chi''

valentin bacia francesca tocca

Achille frenato dalla paura

Causa epidemia e paura da coronavirus Achille Lauro ha stoppato l’uscita del nuovo singolo e le ospitate in tv. Il tutto posticipato a data da destinarsi.

È crisi fra i ballerini...

Scoppia la crisi tra la bellissima Francesca Tocca e Raimondo Todaro, lei ballerina di “Amici”, lui di “Ballando con le stelle”. I due stanno insieme da tredici anni. Al centro della crisi potrebbe esserci il giovane ballerino Valentin, sempre del programma di Maria De Filippi, molto coinvolto nelle coreografie con la stessa Tocca...

valentin francesca tocca

Un super gol della De Filippi

E a “C’è posta per te” Maria De Filippi ha messo a segno un gol da campionessa convincendo il bomber del Milan Zlatan Ibrahimovic, da sempre allergico alla televisione, ad accettare l’invito nella trasmissione dei record per una storia toccante.

Una nuova casa per la De Lellis

raimondo todaro nunzia de girolamo

Ad avvalorare la tesi di una profonda crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è il fatto che la influencer non è più stata avvistata a Lugano, in Svizzera, dove ha casa il pilota e dove lei si era trasferita. Anzi, pare abbia preso una casa in affitto nei pressi di Pomezia, vicino alla sua famiglia. Un primo passo per ricominciare una nuova vita?

francesca. tocca

Il dramma di Aida

La felicità di Aida Yespica per aver ottenuto dal Venezuela (il suo Paese d’origine) il nuovo passaporto, è stata subito interrotta perché non potrà volare dal figlio Aaron negli Usa a causa del coronavirus. Un dolore per lei, che le ha fatto allontanare tutti, anche il compagno Geppy Lama.

Che fine ha fatto la Clerici?

francesca tocca raimondo todaro

Il ritorno in televisione di Antonella Clerici era dato per imminente. Ma il nuovo progetto auspicato al Festival di Sanremo dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta è stato fermato e non si hanno più notizie. Che ne sarà della brava Antonella?

Scandalo all’Angolo

francesca cipriani

Nel locale della movida milanese “L’angolo di casa” si è verificata una delle scene più calde della Milano by night: Francesca Cipriani si è lasciata andare con Rodrigo Alves, l’ex “Ken umano” che ora sta compiendo un percorso per diventare donna. La scena di canti e balli sfrenati tra le due ha destato lo stupore di un noto dirigente tv, che insieme con la moglie ha lasciato immediatamente il ristorante scandalizzato.

francesca cipriani

POLITICALLY (S)CORRECT

Giulia Cerasoli per ''Chi''

Camera e Senato divisi sul coronavirus

Anche sulle precauzioni Senato e Camera non vanno di pari passo. Nei giorni scorsi chiunque entrasse al Senato doveva misurarsi la temperatura, lavarsi le mani con il disinfettante e magari mettersi la mascherina se raffreddato. Alla Camera, invece, nessun accorgimento, a parte qualche bottiglietta di Amuchina sui tavoli.

Un pranzo per Gualtieri

Colazione tra amici e simpatizzanti l’altro giorno per il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a casa Oddi Baglioni in zona Pantheon. Pizza, pasta al forno e formaggi, tra una riunione e un consiglio dei ministri, in terrazza. Per fargli un in bocca al lupo per le suppletive (che poi ha vinto).

francesca cipriani

La Boschi sfila in Parlamento

Look da urlo per Maria Elena Boschi alla Camera qualche giorno fa, stretta in un abitino nero elegante in stile Dolce&Gabbana. Deputati CinqueStelle a bocca aperta davanti alla sua falcata da top in Transatlantico.

francesca cipriani aida yespica francesca tocca raimondo todaro aida yespica francesca tocca francesca cipriani francesca toca francesca tocca maria elena boschi francesca tocca raimondo todaro maria elena boschi raimondo todaro raimondo todaro nunzia de girolamo raimondo todaro rodrigo alves rodrigo alves valentin bacia francesca tocca valentin bacia francesca tocca francesca cipriani