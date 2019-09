18 set 2019 20:05

CHICCHE DI ''CHI'' - DIETRO LE QUINTE DI ''TIKI TAKA'' TRE PRESENZE FISSE CONTROLLANO A VISTA VIERI, CASSANO E PARDO. E NON PARLANO CON WANDA NARA - NUOVO AMORE IN CASA FERRAGNI. STAVOLTA È IL PADRE - LA YESPICA FA PERDERE LA TESTA - LA GAFFE DI SFERA EBBASTA CON LA MAIONCHI - MAHMOOD-VIRGINIA RAFFAELE, LAVORO IN VISTA? - FAN FASULLI PER LEVANTE