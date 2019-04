CHICCHE DI GOSSIP - MANCANO SOLO LE FIRME: AMADEUS CONDURRA’ IL FESTIVAL DI SANREMO 2020 (E NON SARA' IN COPPIA CON CARLO CONTI) - ACHILLE LAURO E JOE BASTIANICH SARANNO TRA I NUOVI GIUDICI DI “X FACTOR” - FINITO IL MATRIMONIO DI VERRATTI: LA MOGLIE NON HA GRADITO LE FOTO DEL CALCIATORE CON LA SHOWGIRL FRANCESE…

Da “Chi”

AMADEUS: CORRE DA SOLO AL FESTIVAL

amadeus

Mancano solo le firme e Amadeus potrà annunciare la realizzazione del suo grande desiderio: condurre il Festival di Sanremo. E, al contrario di quanto circolato nelle scorse settimane, non lo farà in coppia con Carlo Conti (che per sua scelta non sarà nemmeno direttore artistico): “Ama” correrà da solo sul palco dell’Ariston. Ora è aperta la caccia al direttore artistico. Due i nomi in pole position: un artista famoso nel mondo e il ritorno di un vecchio leone della kermesse. Sfuma così definitivamente il Baglioni tris.

ACHILLE LAURO -1

“X FACTOR” DI FUOCO

Clamoroso: “Chi” è in grado di rivelare i primi due giudici ufficiali della nuova edizione di “X Factor”. Un nome è la rivelazione sanremese Achille Lauro, che ha rifiutato “The Voice” di Simona Ventura. Il secondo è un colpo di scena, ma per Sky è un “usato sicuro”: si tratta di Joe Bastianich, da tempo volto e giudice di MasterChef. Bastianich è da sempre un grande appassionato di musica e suona in una band in giro per l’Italia.

VERRATTI TORNA SINGLE

Dopo lo scoop di “Chi”, che ha sorpreso Marco Verratti, centrocampista della Nazionale e del Paris Saint-Germain, insieme con una showgirl francese, il calciatore si è visto recapitare una lettera di richiesta di divorzio da parte della moglie. I due hanno già smesso di convivere. Lui è rimasto nella casa al Trocadero, lei si è spostata di pochi isolati, ma ha scelto di rimanere a Parigi poiché l’ormai ex coppia ha due figli.

verratti

POLITICALLY (S)CORRECT

Cairo, un uomo qualunque

Che ci faceva venerdì sera Urbano Cairo, patron del Corriere della sera e della Cairo Edizioni, solo, con valigia e borsa, sceso da un Frecciarossa come centinaia di pendolari che nel weekend giungono da Milano alla Stazione Termini? Senza guardie del corpo né assistenti, trascinava il suo trolley come uno qualunque.

Se non vai al Miart non esisti

La Milano cool attira politici presenzialisti e celeb non solo durante la Fashion Week e la Design Week. Un luogo da non mancare, per sapere cosa raccontare alle cene vip, è l’opening del Miart, alla Fiera.

joe bastianich

Lady Fontana vince il primo round

Diana Molayem, moglie del questore della Camera Gregorio Fontana e leader del Comitato Roma Tridente (con Giovanni Caffarelli e Laura Santilli), è riuscita a inserire in accordo con l’Ance lo #sbloccatridente nello #sbloccacantieri. Per riqualificare il centro storico della Capitale. Meglio che in Parlamento...