CHICCHE DI GOSSIP - L’ULTIMA FOLLIA DI NINA MORIC? PRENDERE IL PENNELLO - DOPO LE NOZZE AVVENUTE IN GRAN SEGRETO E ALLA PRESENZA DI SOLO DUE TESTIMONI, BOBO VIERI E COSTANZA CARACCIOLO HANNO INIZIATO LA LORO NUOVA VITA CON LA FIGLIA STELLA A MIAMI - NOZZE IN VISTA PER IL FRATELLO DI GIGIO DONNARUMMA

vieri caracciolo

Da “Chi”

LA FAMIGLIA VIERI VOLA A MIAMI

Dopo le nozze avvenute in gran segreto e alla presenza di solo due testimoni, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo hanno iniziato la loro nuova vita con la figlia Stella a Miami, dove il calciatore vive da tempo. Con il matrimonio l’ex velina non avrà più il problema di dover lasciare gli States a ogni scadenza del visto turistico: Vieri è anche cittadino americano e ora lei è sua moglie.

antonio donnarumma

DONNARUMMA SENIOR SI SPOSA

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan e della Nazionale, non sta attraversando un periodo felice: le sue ultime prestazioni sono da incubo. Ma il giovane fuoriclasse sorride in famiglia perché il fratello maggiore Antonio, secondo portiere rossonero, si sposerà a giugno in Costiera Amalfitana. Testimone di nozze proprio il “piccolo” Gigio.

nina moric al mare

L’ULTIMA FOLLIA DI NINA? DIPINGERE

La showgirl Nina Moric ha deciso di esorcizzare questo triste momento (l’ex marito Fabrizio Corona è nuovamente in galera), gettando anima e corpo nella pittura. Nina ha elaborato 45 quadri per una mostra che inaugurerà a Milano il prossimo 7 aprile. Titolo: La mia ultima follia.

nina moric al mare

POLITICALLY (S)CORRECT

Di Maio: star con gaffe

Ospiti importanti al Premio Leonardo presieduto da Luisa Todini (in vintage Dolce & Gabbana). C’erano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte e il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che non deve aver letto e adeguato il suo discorso. Infatti, quarto a prendere la parola, ha esordito affermando: «Felice di aprire questa giornata...».

Berlinguer-Corona come una sit com

I battibecchi in tv tra la giornalista Bianca Berlinguer e lo scrittore Mauro Corona sono degni di Sandra e Raimondo. Lui la chiama “Bianchina” o “bambina mia” e lei gli dà del “boscaiolo”.

Il sindaco musicista

renzi nardella

In corsa per il secondo mandato a sindaco di Firenze, Dario Nardella ha invitato tutti a festeggiare l’inizio della campagna elettorale al Palazzo dei Congressi. E non è detto che non si metta a suonare, come è accaduto al Sanremo dei politici.

MAURO CORONA BIANCA BERLINGUER CARTABIANCA