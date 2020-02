Da “la Zanzara - Radio 24”

Marilena Di Stilio, la nota ristoratrice che assieme alla figlia Denise, gestisce il ristorante “La pecora nera”, a Sambuceto, in provincia di Chieti, esordisce nel mondo dell’hard. Ha girato il suo primo film porno insieme all’attore porno Mauro Braga, che è anche il suo compagno.

VIDEO - MARILENA DI STILIO IN AZIONE: https://bit.ly/388hwsT

I due sono stati ospiti de La Zanzara su Radio 24 e hanno raccontato vari dettagli sulle scene girate. “Sono passata dai fornelli ai film porno, in un attimo”, dice Marilena.

Il ristorante è noto in tutta Italia per l’accoglienza calorosa riservata ai clienti e per alcuni video amatoriali di sesso esplicito che girano da tempo sul web e che vedono protagonista proprio Marilena, ma anche la figlia. “Ho girato col mio compagno Mauro, 27 anni – dice Marilena –lui fa già l’attore porno, io mi metto sulla sua scia. Abbiamo in programma di continuare anche con altre persone, stiamo reclutando altri attori e attrici. Vogliamo anche realizzare prodotti nostri. Intanto partiamo così, coi nostri abbonati su Onlyfans”.

Mauro, quanto sei attrezzato?: “Ventuno centimetri, certificati”. Che scene avete fatto, c’è l’anale e tutto quanto?: “Non è all sex, alla Siffredi. Ci abbiamo messo dentro una piccola storia. Io che vado a prendere ripetizioni da una professoressa e sogno di trombarla. Infatti il film lo abbiamo chiamato il film Aspettando la prof. Anale? Sì, c’è un po’ di tutto. Il menu è completo. Ovviamente c’è molta pecorina, abbiamo la massima esponente della categoria”.

Marilena: “Sto spesso a pecora”. Ma tu Marilena, come affronti il sesso anale con queste misure?: “La prima volta con Mauro è stato doloroso, brutto davvero, poi va da solo. Guardate che non ho avuto tanti uomini al contrario di quel che si pensa. Ne ho avuti pochi, sono sempre stata innamorata. Ne ha avuti di più Mauro che è decisamente più giovane. Lui ha già fatto una gang bang con l’emergente Martina Smeraldi”. Ma scopare e farsi vedere non ti ha creato problemi?: “Penso di avere una vocazione, è la cosa più naturale del mondo, come mangiare”. E tua figlia, che è già finita su Pornhub con una cosa amatoriale?: “Ha l’età del mio compagno, 26 anni. Non credo voglia provare, ha altri obiettivi”

