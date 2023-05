CHISSA’ CHE IMBARAZZO A “LA STAMPA”, CHE OGNI GIORNO DECANTA LA MAGNIFICENZA DEL SALONE DEL LIBRO DI TORINO, NELL’OSPITARE L’ARTICOLO DI LINDA LAURA SABBADINI CHE SMONTA LA PROSOPOPEA SULLA LETTURA: “SIAMO TORNATI AI LIVELLI DI LETTORI DI LIBRI DEL 2000. SOTTO IL 40% DELLA POPOLAZIONE DI 6 ANNI E PIÙ. TRE PUNTI SOTTO IL LIVELLO DI 20 ANNI FA, SECONDO LE STATISTICHE DELL'ISTAT” - E INFATTI IL QUOTIDIANO DIRETTO DA MASSIMO GIANNINI PRENDE LE DISTANZE: “L’INTERVENTO DELL’AUTRICE È A CARATTERE PERSONALE”

Estratto dell’articolo di Linda Laura Sabbadini* per “la Stampa”

Siamo tornati ai livelli di lettori di libri del 2000. Sotto il 40% della popolazione di 6 anni e più. Tre punti sotto il livello di 20 anni fa, secondo le statistiche dell'Istat. Non siamo mai stati grandi lettori come paese. E ci confermiamo a livelli bassi, nonostante la percentuale di diplomati e laureati sia cresciuta in questi 22 anni. Sono stati 20 anni di grandi trasformazioni soprattutto da un punto di vista dell'accesso alle nuove tecnologie. La lettura di libri era inizialmente cresciuta. Il trend era stato positivo fino al 2010 quando abbiamo raggiunto il massimo con il 46,8%.

Ventisei milioni e mezzo di lettori nel tempo libero. Purtroppo, però, a un certo punto, si è avviata una vera e propria inversione di tendenza. E così in soli 6 anni, dal 2010 al 2016, ci siamo persi 3 milioni e mezzo di lettori. E quando parliamo di lettori ci stiamo riferendo a quelli che leggono 1 o più libri all'anno, non al mese. Questi ultimi sono pochissimi e sono più o meno stabili nel tempo, il 6% circa. I giovani da 11 a 24 anni sono coloro che leggono di più.

Ma sono proprio loro che in quegli anni hanno perso più lettori. Mentre gli ultrasessantenni rimanevano stabili. Il calo è avvenuto in tutte le ripartizioni e il Centro-Nord si è collocato sotto al 50% di lettori nel 2016. Non tornerà più sopra quel livello. Le differenze con il Sud sono elevate, ma neanche il Centro-Nord brilla per numero di lettori. […] Arriva il 2020 e grazie al lockdown la percentuale di lettori cresce di 1,4 punti percentuali. […] nel 2021 e nel 2022 l'indicatore di lettura di libri diminuisce di nuovo. […]

Quanto tutto ciò è legato alla pervasività della rete? Quanto all'utilizzo massiccio dei social network? Si legge tanto sulla rete ormai, cose "colte" e meno "colte", informazioni di ogni tipo. Ci si diverte, ci si gioca, ci si relaziona. […] Si leggono messaggi telegrafici sotto grandi immagini. È possibile che tutto ciò incida e inciderà sulla lettura di libri. Anche se va detto che sono sempre i giovani quelli che leggono di più, proprio coloro che utilizzano di più i social media. In particolare le ragazze. E guardate che non sempre è stato così. Prima erano gli uomini. Il sorpasso è stato registrato dall'Istat nel 1988. […]