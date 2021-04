CI È ARRIVATO ANCHE ZUCKERBERG! – FINALMENTE SU WHATSAPP VERRÀ INTRODOTTA LA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRE LE CHAT TRA ANDROID E IPHONE - ORMAI ERA UN CRUCCIO DEGLI SMANETTONI, CHE DOVEVANO RICORRERE A SOFTWARE A PAGAMENTO PER NON PERDERE TUTTE LE CONVERSAZIONI - TRA LE ALTRE NOVITÀ, DOPO GLI STICKER, DOVREBBERO ARRIVARE I MESSAGGI VOCALI ACCELERATI...

Da www.hwupgrade.it

WhatsApp sta preparando una delle funzionalità più attese ma anche più rivoluzionarie, per il sistema di messaggistica di Zuckerberg. Parliamo della possibilità in futuro di trasferire le conversazioni e dunque le chat da uno smartphone Android a uno iOS ossia un iPhone.

Questa operazione non è mai stata resa disponibile in maniera ufficiale da WhatsApp e i molti utenti che negli anni hanno dovuto provvedere al passaggio molto spesso hanno perso le loro conversazioni o hanno dovuto ricorrere a strumenti come software o tool a pagamento che permettessero appunto il trasferimento senza incorrere in alcuna perdita. Il futuro sembra finalmente più roseo per gli utenti utilizzatori di WhatsApp.

WhatsApp: ecco la schermata per il trasferimento da Android ad iOS

La schermata rivelata da WABetaInfo è inequivocabile e non è altro che la schermata che tutti gli utenti si troveranno a utilizzare nel momento in cui vorranno trasferire le proprie chat da uno smartphone all'altro ma soprattutto da un device con iOS ossia un iPhone a uno smartphone Android. Una cosa che non è mai stato possibile se non con software o tool di terze parti (anche a pagamento).

Chiaramente lo screenshot non ha a corredo nessun altra informazione e dunque non sappiamo effettivamente né quando questa funzionalità di WhatsApp verrà rilasciata né tantomeno sappiamo come funzionerà nello specifico.

Sappiamo però che lo screenshot è ufficiale e che dunque in un futuro, speriamo rapido, il trasferimento delle chat da iPhone a uno smartphone Android o anche viceversa ossia da uno smartphone Android a iPhone non dovrà più essere un procedimento faticoso e pericoloso.

Sicuramente una delle novità più importanti che WhatsApp potrebbe introdurre nei prossimi mesi. Sappiamo che l'azienda di Mark Zuckerberg sta sviluppando nuove funzionalità che nel corso di questo 2021 introdurrà.

Lo ha già fatto con l'introduzione degli stickers negli ultimi mesi, con la possibilità di avere il completo controllo dei gruppi ma anche con molte altre novità in arrivo prima fra tutte quella di poter accelerare l'ascolto dei messaggi vocali.

